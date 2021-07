Japan 3, Mexico 2 (8 Innings)

Mexico Japan ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 6 2 Totals 26 3 5 3 Sydney Romero dp 3 0 1 0 Nodoka Harada rf 3 0 0 0 Nicole Rangel cf 4 0 1 0 Yuka Ichiguchi 2b 3 0 0 0 Chelsea Gonzales 2b 4 0 0 0 Minori Naito 1b 3 0 1 0 Brittany Cervantes c 4 0 1 0 Yu Yamamoto 3b 3 0 0 0 Suzannah Brookshire rf 2 1 0 0 Saki Yamazaki lf 3 0 0 0 Victoria Vidales 1b 4 0 1 0 Yamato Fujita dp-ph 3 1 2 1 Anissa Urtez ss 3 1 2 2 Hitomi Kawabata pr-dp 0 1 0 0 Amanda Sanchez 3b 3 0 0 0 Eri Yamada cf 2 1 0 0 Tatyana Forbes lf 3 0 0 0 Haruka Agatsuma c 3 0 1 1 Mana Atsumi ss 2 0 1 1 Sayaka Mori ph 1 0 0 0

Mexico 000 010 10 — 2 Japan 010 010 01 — 3

LOB_Japan 3, Mexico 8. 2B_Agatsuma (1), Cervantes (1). HR_Fujita (1), Urtez (1). SB_Yamada (1)

IP H R ER BB SO Mexico

Danielle O'Toole L, 0-1 7 1-3 5 3 2 0 2

IP H R ER BB SO Japan

Yukiko Ueno 6 5 2 2 2 10 Miu Goto W, 1-0 2 1 0 0 1 5

WP_Ueno (1)

Umpires_Home, Frankie Billingsley, Canada; First, Kyira Cox, Australia; Second, Christina Drumm, United States; Third, Gianluca Magnani, Italy.

T_2:07.