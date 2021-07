Wednesday At Solaz Resort & Spa Los Cabos Los Cabos, Mexico Purse: $598,545 Surface: Hardcourt outdoor LOS CABOS, MEXICO (AP) _ Results Wednesday from Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemax at Solaz Resort & Spa Los Cabos (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 16

Alex Bolt, Australia, def. Emilio Gomez, Ecuador, 6-3, 6-1.

Ernesto Escobedo, United States, def. Denis Kudla, United States, 6-4, 7-6 (9).