CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 700 1-2 Dec 708 3-4 Mar 715 May 715 3-4 Jul 698 1-4 Sep 700 Dec 704 1-4 Mar 706 1-2 May 697 Jul 672 1-2 Sep 672 1-2 Dec 672 1-2 Mar 672 1-2 May 672 1-2 Jul 659 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 571 3-4 Dec 565 3-4 Mar 573 May 577 Jul 576 1-2 Sep 519 Dec 501 3-4 Mar 508 3-4 May 512 1-4 Jul 514 1-2 Sep 471 1-2 Dec 457 1-4 Jul 467 1-4 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 450 3-4 Dec 445 Mar 441 3-4 May 441 1-2 Jul 440 Sep 440 Dec 425 Mar 425 May 425 Jul 425 Sep 425 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1443 1-2 Sep 1399 Nov 1388 1-2 Jan 1391 Mar 1370 1-2 May 1363 1-4 Jul 1359 1-2 Aug 1341 3-4 Sep 1299 1-2 Nov 1274 1-2 Jan 1274 3-4 Mar 1259 1-4 May 1256 Jul 1256 1-2 Aug 1253 Sep 1204 1-4 Nov 1187 3-4 Jul 1188 1-2 Nov 1125 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 67.02 Sep 65.59 Oct 64.54 Dec 63.93 Jan 63.10 Mar 61.85 May 60.71 Jul 59.88 Aug 58.93 Sep 58.14 Oct 57.30 Dec 57.03 Jan 56.75 Mar 56.45 May 56.27 Jul 56.16 Aug 56.09 Sep 56.00 Oct 55.87 Dec 55.98 Jul 56.62 Oct 56.58 Dec 56.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 365.50 Sep 365.60 Oct 365.80 Dec 369.70 Jan 369.40 Mar 365.60 May 363.80 Jul 364.90 Aug 362.70 Sep 358.80 Oct 352.60 Dec 352.40 Jan 350.90 Mar 347.50 May 347.00 Jul 347.40 Aug 345.60 Sep 340.50 Oct 334.60 Dec 331.60 Jul 331.60 Oct 331.60 Dec 331.60