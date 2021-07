CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 697 3-4 Dec 706 1-4 Mar 712 1-4 May 713 3-4 Jul 700 1-4 Sep 702 1-2 Dec 707 3-4 Mar 709 1-4 May 700 1-2 Jul 675 1-2 Sep 675 1-2 Dec 675 1-2 Mar 675 1-2 May 675 1-2 Jul 666 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 556 Dec 552 1-4 Mar 559 3-4 May 564 Jul 564 1-4 Sep 511 3-4 Dec 495 3-4 Mar 503 May 506 3-4 Jul 508 1-2 Sep 465 1-2 Dec 455 1-4 Jul 465 1-4 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 431 3-4 Dec 428 Mar 425 1-2 May 425 1-4 Jul 423 3-4 Sep 424 3-4 Dec 413 3-4 Mar 413 3-4 May 413 3-4 Jul 413 3-4 Sep 413 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1428 Sep 1382 3-4 Nov 1372 3-4 Jan 1375 3-4 Mar 1358 May 1351 1-2 Jul 1348 3-4 Aug 1331 1-2 Sep 1289 Nov 1264 3-4 Jan 1265 Mar 1250 3-4 May 1247 1-2 Jul 1248 Aug 1244 1-2 Sep 1195 3-4 Nov 1179 1-4 Jul 1180 Nov 1117 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 66.69 Sep 65.04 Oct 63.82 Dec 63.08 Jan 62.20 Mar 60.93 May 59.79 Jul 58.95 Aug 58.00 Sep 57.24 Oct 56.37 Dec 56.12 Jan 55.84 Mar 55.53 May 55.34 Jul 55.23 Aug 55.17 Sep 55.10 Oct 54.97 Dec 55.10 Jul 55.74 Oct 55.71 Dec 55.69 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 359.80 Sep 359.90 Oct 360.40 Dec 364.40 Jan 364.60 Mar 362.20 May 361.20 Jul 362.70 Aug 360.80 Sep 357.20 Oct 351.50 Dec 351.10 Jan 349.30 Mar 345.80 May 345.10 Jul 345.30 Aug 343.50 Sep 338.40 Oct 332.50 Dec 329.50 Jul 329.50 Oct 329.50 Dec 329.50