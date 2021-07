Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Texas 000 000 0 — 0 3 0 Toronto 002 012 x — 5 8 0

Allard, Sborz (6) and Hicks; Ryu, and Jansen. W_Ryu 9-5. L_Allard 2-7. HRs_Toronto, Jansen (1).

___

Minnesota 000 000 000 — 0 6 0 Detroit 003 020 20x — 7 11 1

Happ, Minaya (8) and Jeffers; W.Peralta, B.Farmer (8), Lange (9) and J.Rogers. W_W.Peralta 3-1. L_Happ 5-5. HRs_Detroit, Schoop (0), Candelario (0).

___

Houston 000 000 000 — 0 1 0 Chicago 010 110 10x — 4 7 0

F.Valdez, Stanek (7), B.Taylor (8) and Maldonado; Rodón, Kopech (8), Hendriks (9) and Zavala. W_Rodón 8-3. L_F.Valdez 5-2. HRs_Chicago, Moncada (6), Ti.Anderson (8).

___

Baltimore 002 011 010 — 5 8 0 Kansas City 000 000 000 — 0 6 2

Harvey, Plutko (7), Scott (7), Sulser (8), Tate (9) and Wynns; C.Hernández, Zimmer (5), Staumont (6), Brentz (7), G.Holland (8), W.Davis (9) and Gallagher. W_Harvey 4-10. L_C.Hernández 1-1.

___

Texas 000 000 0 — 0 3 0 Toronto 640 000 x — 10 8 0

Foltynewicz, Hearn (2), D.Evans (4), Patton (6) and Heim; Matz, Dolis (6), Saucedo (7) and McGuire. W_Matz 8-4. L_Foltynewicz 2-9. HRs_Toronto, Gurriel Jr. (2), Guerrero Jr. (31), Springer (6), Grichuk (18).

___

INTERLEAGUE

Tampa Bay 000 021 400 — 7 8 1 Atlanta 100 201 100 — 5 12 0

R.Hill, Kittredge (5), Springs (6), McHugh (7), Fairbanks (9) and Zunino; Smyly, Chavez (6), Minter (7), L.Jackson (7), Tomlin (8), Greene (9) and Vogt. W_Springs 5-1. L_Minter 1-4. Sv_Fairbanks (5). HRs_Tampa Bay, Franco (1), Ya.Díaz (2).

___

NATIONAL LEAGUE

New York 001 301 002 — 7 11 2 Pittsburgh 600 000 000 — 6 11 1

Walker, Dr.Smith (1), M.Castro (4), Loup (5), Familia (7), May (9) and Nido; Brubaker, Stratton (4), A.Davis (6), Holmes (7), Bednar (8), R.Rodríguez (9) and M.Perez. W_Familia 5-1. L_R.Rodríguez 4-2. Sv_May (2). HRs_New York, Blankenhorn (0), Conforto (1).

___

Miami 000 000 002 0 — 2 5 2 Philadelphia 200 000 000 2 — 4 7 0

(10 innings)

Thompson, Curtiss (5), Bender (6), Bass (7), Floro (8), Bleier (9), Y.García (10) and León; Velasquez, Neris (6), Bradley (8), R.Suárez (9), Alvarado (10) and Realmuto. W_Alvarado 6-0. L_Y.García 3-7. HRs_Miami, Aguilar (2). Philadelphia, Realmuto (1).

___

San Diego 212 003 200 — 10 18 1 Washington 103 000 000 — 4 10 3

Snell, Stammen (5), Johnson (6), T.Hill (7), Adams (8), Diaz (9) and Rivas; Corbin, Finnegan (6), Clay (7), A.Machado (7), R.Harper (9) and Rivera. W_Stammen 4-2. L_Corbin 6-8. HRs_Washington, Zimmerman (6).

___

Milwaukee 100 040 102 — 8 11 1 Cincinnati 000 000 000 — 0 5 1

Burnes, Perdomo (9) and Piña; Gray, Hendrix (5), Pérez (6), Doolittle (8), Santillan (9) and Barnhart. W_Burnes 5-4. L_Gray 2-5. HRs_Milwaukee, Yelich (6), Adames (16).

___

Miami 004 000 000 — 4 9 0 Philadelphia 020 022 01x — 7 13 1

B.Garrett, Curtiss (5), Bender (6), Okert (7), Pop (8) and Alfaro, León; Wheeler, Brogdon (7), Falter (8), Neris (9) and Realmuto. W_Wheeler 7-5. L_Bender 1-1. Sv_Neris (12). HRs_Miami, Duvall (4). Philadelphia, McCutchen (16), Gregorius (8).

___

San Francisco 000 100 000 — 1 5 0 St. Louis 001 000 10x — 2 5 0

Cueto, Leone (6), Brebbia (7), J.Jackson (8) and Tromp; LeBlanc, Helsley (6), G.Cabrera (7), Gallegos (8), A.Reyes (9) and Molina. W_G.Cabrera 2-3. L_Brebbia 0-1. Sv_A.Reyes (22). HRs_San Francisco, Ruf (1). St. Louis, DeJong (1).