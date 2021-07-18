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New England 1, Atlanta 0

By Associated Press
2021/07/18 07:15
New England 1, Atlanta 0

New England 1 0 1
Atlanta 0 0 0

First Half_1, New England, Bou, 7 (Buksa), 18th minute.

Second Half_None.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks_None.

Goalies_New England, Brad Knighton, Earl Edwards Jr; Atlanta, Alec Kann, Ben Lundgaard.

Yellow Cards_Franco, Atlanta, 69th; Conway, Atlanta, 75th; Kessler, New England, 77th.

Referee_Victor Rivas. Assistant Referees_Corey Rockwell, Chris Elliott, Kevin Terry Jr. 4th Official_Jonathan Bilinski.

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Lineups

New England_Brad Knighton; Brandon Bye, Andrew Farrell, Henry Kessler; Lucas Maciel Felix (Arnor Traustason, 82nd), Carles Gil, Wilfrid Kaptoum (Tommy McNamara, 67th), Matt Polster; Gustavo Bou (Teal Bunbury, 83rd), Adam Buksa, DeJuan Jones (Christian Mafla, 72nd).

Atlanta_Alec Kann; George Campbell, Alan Franco, Anton Walkes; Marcelino Moreno, Amar Sejdic; Machop Malual Chol, Brooks Lennon, Erik Lopez (Tyler Wolff, 78th), Jake Mulraney, Erick Torres (Jackson Conway, 58th).

Updated : 2021-07-18 09:41 GMT+08:00

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