HAMILTON, New Zealand (AP) — New Zealand beat Fiji 60-13 in the second test at Waikato Stadium.

___

New Zealand 60 (Sevu Reece 3, Samisoni Taukei'aho 2, Ardie Savea, Will Jordan, Rieko Ioane, Shannon Frizell tries; Richie Mo'unga 5 conversions, penalty, Beauden Barrett conversion), Fiji 13 (Peni Ravai try; Bon Volavola conversion, 2 penalties). HT: 29-6