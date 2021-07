HAMILTON, New Zealand (AP) — Samoa beat Tonga 37-15 and qualified for the 2023 Rugby World Cup.

___

Samoa 37 (Ed Fidow, Jonathan Taumateine, Stacey Ili, Kalolo Tuiloma tries; Henry Taefu 4 conversions, 3 penalties), Tonga 15 (Jay Fonokalafi, Sione Tuipulotu tries; James Faiva conversion, penalty). HT: 20-3