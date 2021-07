CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 692 1-2 Dec 699 3-4 Mar 704 3-4 May 706 3-4 Jul 695 3-4 Sep 697 3-4 Dec 703 1-4 Mar 705 1-4 May 697 3-4 Jul 672 3-4 Sep 672 3-4 Dec 672 3-4 Mar 672 3-4 May 672 3-4 Jul 672 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 556 Dec 552 Mar 559 1-2 May 563 1-2 Jul 563 1-2 Sep 510 3-4 Dec 497 1-4 Mar 504 1-2 May 508 1-4 Jul 509 3-4 Sep 466 3-4 Dec 457 3-4 Jul 467 3-4 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 436 Dec 432 1-4 Mar 428 1-2 May 428 1-4 Jul 426 3-4 Sep 428 3-4 Dec 417 3-4 Mar 417 3-4 May 417 3-4 Jul 417 3-4 Sep 417 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1454 3-4 Sep 1406 Nov 1391 3-4 Jan 1394 1-4 Mar 1376 May 1369 1-2 Jul 1366 1-4 Aug 1347 1-4 Sep 1303 Nov 1275 1-2 Jan 1275 Mar 1260 1-2 May 1257 1-4 Jul 1257 3-4 Aug 1254 1-4 Sep 1205 1-2 Nov 1189 Jul 1189 3-4 Nov 1127 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 68.31 Sep 66.76 Oct 65.83 Dec 65.22 Jan 64.37 Mar 63.08 May 61.81 Jul 60.87 Aug 59.88 Sep 59.19 Oct 58.50 Dec 58.29 Jan 57.98 Mar 57.65 May 57.42 Jul 57.35 Aug 57.29 Sep 57.22 Oct 57.09 Dec 57.20 Jul 57.84 Oct 57.81 Dec 57.79 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 363.20 Sep 363.00 Oct 362.80 Dec 366.20 Jan 366.10 Mar 363.30 May 361.90 Jul 363.10 Aug 360.60 Sep 356.00 Oct 348.20 Dec 347.70 Jan 345.90 Mar 342.10 May 341.60 Jul 341.80 Aug 340.00 Sep 334.90 Oct 329.00 Dec 326.00 Jul 326.00 Oct 326.00 Dec 326.00