CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 672 Dec 678 3-4 Mar 685 3-4 May 689 1-4 Jul 682 3-4 Sep 686 Dec 691 3-4 Mar 694 1-4 May 687 1-4 Jul 660 1-4 Sep 660 1-4 Dec 660 1-4 Mar 660 1-4 May 660 1-4 Jul 660 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 564 1-4 Dec 556 1-4 Mar 564 May 568 1-4 Jul 568 1-4 Sep 513 3-4 Dec 497 Mar 504 May 507 Jul 509 1-4 Sep 467 Dec 454 1-2 Jul 464 1-2 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 439 1-2 Dec 435 3-4 Mar 431 1-2 May 431 Jul 429 1-4 Sep 432 Dec 421 Mar 421 May 421 Jul 421 Sep 421 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1447 1-2 Sep 1394 1-4 Nov 1380 Jan 1383 1-4 Mar 1365 3-4 May 1359 3-4 Jul 1356 3-4 Aug 1339 1-4 Sep 1297 1-4 Nov 1271 3-4 Jan 1271 3-4 Mar 1256 3-4 May 1253 3-4 Jul 1255 1-4 Aug 1251 3-4 Sep 1203 Nov 1188 1-4 Jul 1189 Nov 1130 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 67.31 Sep 65.90 Oct 65.04 Dec 64.49 Jan 63.76 Mar 62.64 May 61.53 Jul 60.66 Aug 59.77 Sep 59.14 Oct 58.44 Dec 58.26 Jan 57.98 Mar 57.64 May 57.43 Jul 57.35 Aug 57.29 Sep 57.22 Oct 57.09 Dec 57.22 Jul 57.86 Oct 57.82 Dec 57.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 362.70 Sep 362.20 Oct 361.00 Dec 363.80 Jan 363.60 Mar 361.20 May 360.30 Jul 362.10 Aug 359.80 Sep 354.50 Oct 347.80 Dec 347.00 Jan 345.70 Mar 341.60 May 341.10 Jul 341.70 Aug 339.90 Sep 334.80 Oct 328.90 Dec 325.90 Jul 325.90 Oct 325.90 Dec 325.90