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BC-GLF--LPGA Tour Scores

By Associated Press
2021/07/15 16:34
BC-GLF--LPGA Tour Scores

BC-GLF--LPGA Tour Scores,0380 Great Lakes Bay Invitational Scores

%byline(By The Associated Press%)

Wednesday
Midland Country Club
Midland, Michigan
Yardage: 6,277; Par: 70
First Round
KORDA, N./KORDA, J. 65
SUWANNAPURA, J./CLANTON, C. 65
ANANNARUKARN,/ASHOK, A. 65
STEPHENSON, L./HOLLIS, J. 65
CIGANDA, C./REID, M. 66
MEECHAI, W./YOKTUAN, P. 66
RYU, S.Y./PARK, I. 67
JUTANUGARN, A./JUTANUGARN, M. 67
LEE6, JE./HUR, M. J. 67
KANG, D./KO, L. 68
LINCICOME, B./LANG, B. 68
MASSON, C./ERNST, A. 68
HERBIN, C./ITURRIOZ, N. 68
PARK, H.Y./SONG, J. 69
LEWIS, S./FASSI, M. 69
LEE, MJ./SASO, Y. 69
LAW, B./SAGSTROM, M. 69
THOMPSON, L./HATAOKA, N. 69
WEAVER, L./LEE, A. 69
TAN, K./LOPEZ, L. 69
INGLIS, C./DO, B. 69
SCHMELZEL, S./PAGDANGANAN, B. 69
STACKHOUSE, M./WOODS, C. 69
KIM, A LIM/NOH, Y. 69
MARTIN, M./HURST, V. 69
KERR, C./MEADOW, S. 69
KNIGHT, C./SZOKOL, E. 69
RETO, P./ARDINA, D. 69
KHANG, M./EWING, A. 70
O'TOOLE, R./JACKSON, J. 70
SMITH, S.J./LINDBERG, P. 70
SCHECHTER, M./GONZALEZ ESCAL 70
YANG, A./KANG, HJ. 70
KIM, H.J./JI, E-H. 71
STROM, L./JOHANSSON, L. 71
DARQUEA, D./COUGHLIN, L. 71
LEE, J.E./CHOI, N.Y. 71
STOELTING, J./PERRY, K. 71
COLEMAN, J./DELACOUR, P. 71
HENDERSON, B.M./CHUN, I.G. 71
POPOV, S./VAN DAM, A. 71
ALEX, M./GREEN, J.M. 71
MUANGKHUMSAKUL/PANNARAT, T. 71
NAGEL, E./GULBIS, N. 72
LEE, AN./KIM, L. 72
RIDDERSTROM, L./TAMULIS, K. 72
SHARP, A./KEMP, S. 72
EWART SHADOFF,/TALLEY, E. 72
MOLINARO, G./HOLMQVIST, D. 72
ALTOMARE, B./YIN, A. 72
KUPCHO, J./HARIGAE, M. 72
LOPEZ, G./SOBRON, L. 72
GILLMAN, K./CHANG, J. 72
LEE, ES./KWAK, M. 73
PARK, A./KIM, KY. 73
MCPHERSON, K./DYE, K. 73
LEE, M.H./CHOI, C. 73
CONCOLINO, J./WALSHE, A. 73
KIRK, K./OLSON, A. 73
AVERYHARDT, S./UWADIA, A. 74
SALAS, L./BUHAI, A. 74
MOORE, H./URIELL, A. 74
YAMAGUCHI, S./SON, Y. 74
TORRES, M./STEEN, M. 74
PHATLUM, P./NIPHATSOPHON. 75
CHAN, T./HE, M. 76
HSU, W./LEE, M. 76
LEE, JA./DRYBURGH, G. 76
BELAC, A./BURNHAM, S. 78
HARTLAGE, L./LYNE, M. 78
MICHAELS, S./BUNCH, A. 78

Updated : 2021-07-15 21:18 GMT+08:00

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