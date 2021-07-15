BC-GLF--LPGA Tour Scores

%byline(By The Associated Press%)
|Wednesday
|Midland Country Club
|Midland, Michigan
|Yardage: 6,277; Par: 70
|First Round
|KORDA, N./KORDA, J.
|65
|SUWANNAPURA, J./CLANTON, C.
|65
|ANANNARUKARN,/ASHOK, A.
|65
|STEPHENSON, L./HOLLIS, J.
|65
|CIGANDA, C./REID, M.
|66
|MEECHAI, W./YOKTUAN, P.
|66
|RYU, S.Y./PARK, I.
|67
|JUTANUGARN, A./JUTANUGARN, M.
|67
|LEE6, JE./HUR, M. J.
|67
|KANG, D./KO, L.
|68
|LINCICOME, B./LANG, B.
|68
|MASSON, C./ERNST, A.
|68
|HERBIN, C./ITURRIOZ, N.
|68
|PARK, H.Y./SONG, J.
|69
|LEWIS, S./FASSI, M.
|69
|LEE, MJ./SASO, Y.
|69
|LAW, B./SAGSTROM, M.
|69
|THOMPSON, L./HATAOKA, N.
|69
|WEAVER, L./LEE, A.
|69
|TAN, K./LOPEZ, L.
|69
|INGLIS, C./DO, B.
|69
|SCHMELZEL, S./PAGDANGANAN, B.
|69
|STACKHOUSE, M./WOODS, C.
|69
|KIM, A LIM/NOH, Y.
|69
|MARTIN, M./HURST, V.
|69
|KERR, C./MEADOW, S.
|69
|KNIGHT, C./SZOKOL, E.
|69
|RETO, P./ARDINA, D.
|69
|KHANG, M./EWING, A.
|70
|O'TOOLE, R./JACKSON, J.
|70
|SMITH, S.J./LINDBERG, P.
|70
|SCHECHTER, M./GONZALEZ ESCAL
|70
|YANG, A./KANG, HJ.
|70
|KIM, H.J./JI, E-H.
|71
|STROM, L./JOHANSSON, L.
|71
|DARQUEA, D./COUGHLIN, L.
|71
|LEE, J.E./CHOI, N.Y.
|71
|STOELTING, J./PERRY, K.
|71
|COLEMAN, J./DELACOUR, P.
|71
|HENDERSON, B.M./CHUN, I.G.
|71
|POPOV, S./VAN DAM, A.
|71
|ALEX, M./GREEN, J.M.
|71
|MUANGKHUMSAKUL/PANNARAT, T.
|71
|NAGEL, E./GULBIS, N.
|72
|LEE, AN./KIM, L.
|72
|RIDDERSTROM, L./TAMULIS, K.
|72
|SHARP, A./KEMP, S.
|72
|EWART SHADOFF,/TALLEY, E.
|72
|MOLINARO, G./HOLMQVIST, D.
|72
|ALTOMARE, B./YIN, A.
|72
|KUPCHO, J./HARIGAE, M.
|72
|LOPEZ, G./SOBRON, L.
|72
|GILLMAN, K./CHANG, J.
|72
|LEE, ES./KWAK, M.
|73
|PARK, A./KIM, KY.
|73
|MCPHERSON, K./DYE, K.
|73
|LEE, M.H./CHOI, C.
|73
|CONCOLINO, J./WALSHE, A.
|73
|KIRK, K./OLSON, A.
|73
|AVERYHARDT, S./UWADIA, A.
|74
|SALAS, L./BUHAI, A.
|74
|MOORE, H./URIELL, A.
|74
|YAMAGUCHI, S./SON, Y.
|74
|TORRES, M./STEEN, M.
|74
|PHATLUM, P./NIPHATSOPHON.
|75
|CHAN, T./HE, M.
|76
|HSU, W./LEE, M.
|76
|LEE, JA./DRYBURGH, G.
|76
|BELAC, A./BURNHAM, S.
|78
|HARTLAGE, L./LYNE, M.
|78
|MICHAELS, S./BUNCH, A.
|78