New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2373 Up 3 Sep 2446 Up 1 Sep 2398 2426 2390 2402 Up 3 Oct 2446 Up 1 Dec 2443 2470 2435 2446 Up 1 Mar 2453 2479 2449 2457 Up 3 May 2463 2488 2459 2468 Up 5 Jul 2485 2492 2467 2475 Up 4 Sep 2488 2499 2472 2481 Up 3 Dec 2491 2491 2466 2473 Up 3 Mar 2471 Up 3 May 2479 Up 3