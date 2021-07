CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 654 1-4 Dec 662 1-4 Mar 670 May 674 1-4 Jul 669 1-4 Sep 673 1-4 Dec 680 Mar 683 May 677 1-2 Jul 646 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 685 1-4 Sep 568 1-4 Dec 558 3-4 Mar 566 1-2 May 570 3-4 Jul 570 1-4 Sep 510 1-2 Dec 494 Mar 501 May 504 1-2 Jul 507 Sep 464 3-4 Dec 453 Jul 463 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 434 1-2 Dec 425 1-4 Mar 419 3-4 May 419 1-2 Jul 418 Sep 420 3-4 Dec 412 1-2 Mar 412 1-2 May 412 1-2 Jul 412 1-2 Sep 412 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1467 3-4 Aug 1453 Sep 1394 1-4 Nov 1383 1-4 Jan 1387 Mar 1370 1-4 May 1364 3-4 Jul 1362 1-2 Aug 1343 3-4 Sep 1302 1-2 Nov 1277 1-2 Jan 1278 1-4 Mar 1262 1-4 May 1258 3-4 Jul 1259 1-4 Aug 1255 3-4 Sep 1207 Nov 1192 1-4 Jul 1193 Nov 1134 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 66.22 Sep 64.77 Oct 64.13 Dec 63.75 Jan 63.12 Mar 62.08 May 60.96 Jul 60.09 Aug 59.17 Sep 58.51 Oct 57.81 Dec 57.60 Jan 57.29 Mar 56.95 May 56.71 Jul 56.67 Aug 56.62 Sep 56.56 Oct 56.43 Dec 56.52 Jul 57.16 Oct 57.13 Dec 57.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 368.70 Sep 368.40 Oct 367.80 Dec 370.80 Jan 370.40 Mar 367.60 May 366.50 Jul 368.30 Aug 366.00 Sep 361.10 Oct 354.80 Dec 353.80 Jan 351.30 Mar 349.10 May 348.40 Jul 348.90 Aug 347.10 Sep 342.00 Oct 336.10 Dec 333.10 Jul 333.10 Oct 333.10 Dec 333.10