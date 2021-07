The top iPhone and iPad apps on App Store

Top Paid iPhone Apps:

1. My Child Lebensborn, Sarepta Studio AS

2. Minecraft, Mojang

3. Heads Up!, Warner Bros.

4. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

5. HotSchedules, HotSchedules

6. Incredibox, So Far So Good

7. Procreate Pocket, Savage Interactive Pty Ltd

8. Geometry Dash, RobTop Games AB

9. Monopoly, Marmalade Game Studio

10. Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar Games

Top Free iPhone Apps:

1. Fidget Trading 3D: Fidget Toys, MagicLab

2. Trading Master 3D - Fidget Pop, Panteon

3. TikTok, TikTok Pte. Ltd.

4. YouTube: Watch, Listen, Stream, Google LLC

5. Instagram, Instagram, Inc.

6. Google Maps, Google LLC

7. Facebook, Facebook, Inc.

8. Snapchat, Snap, Inc.

9. Messenger, Facebook, Inc.

10. Gmail - Email by Google, Google LLC

Top Paid iPad Apps:

1. Procreate, Savage Interactive Pty Ltd

2. Minecraft, Mojang

3. GoodNotes 5, Time Base Technology Limited

4. My Child Lebensborn, Sarepta Studio AS

5. Notability, Ginger Labs

6. Bloons TD 6, Ninja Kiwi

7. Geometry Dash, RobTop Games AB

8. Toca Life: Hospital, Toca Boca AB

9. Toca Kitchen 2, Toca Boca AB

10. Toca Life: Vacation, Toca Boca AB

Top Free iPad Apps:

1. Trading Master 3D - Fidget Pop, Panteon

2. Fidget Trading 3D: Fidget Toys, MagicLab

3. Disney+, Disney

4. YouTube: Watch, Listen, Stream, Google LLC

5. Netflix, Netflix, Inc.

6. Roblox, Roblox Corporation

7. Paper Fold, Good Job Games

8. Queen Bee!, Rollic Games

9. TikTok, TikTok Pte. Ltd.

10. Run of Life, Voodoo