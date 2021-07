CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 628 3-4 Sep 633 3-4 Dec 642 3-4 Mar 651 May 655 1-2 Jul 652 Sep 656 1-2 Dec 663 3-4 Mar 667 May 659 1-2 Jul 630 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 677 Sep 551 1-4 Dec 540 3-4 Mar 548 3-4 May 553 1-4 Jul 554 1-2 Sep 504 1-2 Dec 493 1-2 Mar 500 3-4 May 504 Jul 507 Sep 464 3-4 Dec 453 Jul 463 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 425 1-4 Sep 424 1-2 Dec 418 1-4 Mar 417 1-2 May 418 3-4 Jul 419 3-4 Sep 422 1-2 Dec 414 1-4 Mar 414 1-4 May 414 1-4 Jul 414 1-4 Sep 414 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1438 Aug 1414 3-4 Sep 1360 Nov 1351 3-4 Jan 1356 Mar 1341 May 1337 Jul 1335 3-4 Aug 1318 Sep 1277 1-4 Nov 1253 1-4 Jan 1254 1-4 Mar 1241 1-4 May 1237 1-2 Jul 1239 Aug 1235 1-2 Sep 1186 3-4 Nov 1172 Jul 1172 3-4 Nov 1114 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 66.63 Aug 65.54 Sep 64.31 Oct 63.79 Dec 63.48 Jan 62.87 Mar 61.87 May 60.78 Jul 59.93 Aug 59.05 Sep 58.42 Oct 57.76 Dec 57.57 Jan 57.28 Mar 56.95 May 56.79 Jul 56.76 Aug 56.70 Sep 56.63 Oct 56.50 Dec 56.62 Jul 57.31 Oct 57.26 Dec 57.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 355.10 Aug 356.50 Sep 356.90 Oct 356.70 Dec 360.00 Jan 359.60 Mar 357.30 May 356.30 Jul 358.30 Aug 356.20 Sep 351.10 Oct 344.00 Dec 343.10 Jan 341.60 Mar 339.40 May 338.70 Jul 339.20 Aug 337.40 Sep 332.30 Oct 326.40 Dec 323.40 Jul 323.40 Oct 323.40 Dec 323.40