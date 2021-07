Copa America Champions

1916_Uruguay

1917_Uruguay

1919_Brazil

1920_Uruguay

1921_Argentina

1922_Brazil

1923_Uruguay

1924_Uruguay

1925_Argentina

1926_Uruguay

1927_Argentina

1929_Argentina

1935_Uruguay

1937_Argentina

1939_Peru

1941_Argentina

1942_Uruguay

1945_Argentina

1946_Argentina

1947_Argentina

1949_Brazil

1953_Paraguay

1955_Argentina

1956_Uruguay

1957_Argentina

1959_Argentina

1959_Uruguay

1963_Bolivia

1967_Uruguay

1975_Peru

1979_Paraguay

1983_Uruguay

1987_Uruguay

1989_Brazil

1991_Argentina

1993_Argentina

1995_Uruguay

1997_Brazil

1999_Brazil

2001_Colombia

2004_Brazil

2007_Brazil

2011_Uruguay

2015_Chile

2016_Chile

2019_Brazil

2021_Argentina

NOTE: In 1959 there were two tournaments, in March-April, then December. Previously the South American National Teams Tournament, it was renamed Copa America in 1975.

Titles:

Uruguay 15

Argentina 15

Brazil 9

Peru 2

Paraguay 2

Chile 2

Bolivia 1

Colombia 1