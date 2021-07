PRETORIA, South Africa (AP) — The British and Irish Lions have beaten the Sharks 71-31 at Loftus Versfed in their second matchup in four days.

___

British and Irish Lions 71 (Jamie George 2, Tadhg Beirne 2, Anthony Watson 2, Chris Harris, Duhan van der Merwe, Jack Conan, Elliot Daly, Tom Curry tries; Dan Biggar 8 conversions), Sharks 31 (Anthony Volmink 2, Thaakir Abrahams, Jaden Hendrikse, Werner Kok tries; Lionel Cronje 3 conversions). HT: 26-26