LONDON (AP) — England has beaten Canada 70-14 at Twickenham.

___

England 70 (Jamie Blamire 3, Adam Radwan 3, Joe Cokanasiga 2, Ellie Genge tries; penalty try; Marcus Smith 9 conversions), Canada 14 (Ross Braude, Kainoa Lloyd tries; Peter Nelson 2 conversions). HT: 42-14