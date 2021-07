AUCKLAND, New Zealand (AP) — Samoa has beaten Tonga 42-13 in a Rugby World Cup qualifier at Mt Smart Stadium.

Samoa 42 (Ray Niuia, Alamanda Motuga, Henry Taefu, Ed Fidow, Stacey Ili tries; Taefu 3 conversions, 3 penalties, D'Angelo Leuila conversion), Tonga 13 (Viliami Taulani try; Sonatane Takulua conversion, 2 penalties). HT: 6-3