CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 614 3-4 Sep 622 1-4 Dec 630 1-2 Mar 638 1-4 May 643 Jul 643 Sep 647 1-2 Dec 654 3-4 Mar 657 1-4 May 651 1-4 Jul 620 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 652 1-2 Sep 542 3-4 Dec 531 Mar 538 3-4 May 543 3-4 Jul 543 1-2 Sep 496 Dec 483 1-4 Mar 490 3-4 May 494 Jul 496 1-2 Sep 450 Dec 448 Jul 458 Dec 416 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 381 Sep 373 3-4 Dec 374 Mar 376 May 377 Jul 377 1-4 Sep 380 Dec 370 Mar 370 May 370 Jul 370 Sep 370 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1386 1-2 Aug 1366 3-4 Sep 1332 3-4 Nov 1327 1-4 Jan 1331 3-4 Mar 1313 1-4 May 1307 1-2 Jul 1304 3-4 Aug 1289 1-4 Sep 1247 1-2 Nov 1221 3-4 Jan 1222 1-2 Mar 1207 May 1203 Jul 1205 3-4 Aug 1202 1-4 Sep 1153 1-2 Nov 1141 3-4 Jul 1142 1-2 Nov 1083 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 64.76 Aug 61.06 Sep 60.36 Oct 59.93 Dec 59.69 Jan 59.24 Mar 58.36 May 57.49 Jul 56.81 Aug 56.07 Sep 55.42 Oct 54.67 Dec 54.50 Jan 54.22 Mar 53.97 May 53.87 Jul 53.81 Aug 53.73 Sep 53.68 Oct 53.54 Dec 53.64 Jul 54.33 Oct 54.20 Dec 54.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 357.20 Aug 358.70 Sep 360.40 Oct 361.30 Dec 364.90 Jan 365.20 Mar 362.40 May 361.00 Jul 362.70 Aug 360.30 Sep 355.30 Oct 347.60 Dec 346.40 Jan 344.60 Mar 342.60 May 341.10 Jul 342.20 Aug 338.30 Sep 333.20 Oct 327.30 Dec 324.30 Jul 324.30 Oct 324.30 Dec 324.30