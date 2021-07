CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 620 Sep 626 Dec 633 1-2 Mar 641 3-4 May 646 Jul 646 Sep 650 1-2 Dec 657 1-2 Mar 660 May 654 Jul 623 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 656 Sep 552 Dec 539 3-4 Mar 546 1-4 May 550 1-4 Jul 549 Sep 498 Dec 482 Mar 489 1-4 May 493 1-4 Jul 495 1-2 Sep 446 1-2 Dec 449 1-2 Jul 459 1-2 Dec 417 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 378 1-4 Sep 371 1-2 Dec 371 1-4 Mar 373 1-2 May 374 1-2 Jul 375 1-4 Sep 378 Dec 368 Mar 368 May 368 Jul 368 Sep 368 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1363 3-4 Aug 1344 1-4 Sep 1312 3-4 Nov 1305 Jan 1309 1-4 Mar 1291 1-4 May 1285 Jul 1282 1-4 Aug 1266 3-4 Sep 1225 1-2 Nov 1200 1-4 Jan 1202 Mar 1189 May 1185 Jul 1186 Aug 1182 1-2 Sep 1133 3-4 Nov 1118 3-4 Jul 1119 1-2 Nov 1058 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 63.83 Aug 60.40 Sep 59.60 Oct 59.07 Dec 58.78 Jan 58.28 Mar 57.35 May 56.50 Jul 55.84 Aug 55.15 Sep 54.49 Oct 53.73 Dec 53.56 Jan 53.29 Mar 53.11 May 53.01 Jul 53.01 Aug 52.96 Sep 52.92 Oct 52.78 Dec 52.88 Jul 53.57 Oct 53.44 Dec 53.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 355.00 Aug 356.60 Sep 358.30 Oct 359.10 Dec 362.40 Jan 362.80 Mar 359.80 May 358.60 Jul 360.60 Aug 358.30 Sep 352.70 Oct 343.10 Dec 341.70 Jan 340.10 Mar 338.50 May 337.30 Jul 338.40 Aug 334.50 Sep 329.40 Oct 323.50 Dec 320.50 Jul 320.50 Oct 320.50 Dec 320.50