LONDON (AP) — England has beaten the United States 43-29 in a rugby test at Twickenham.

England 43 (Joe Cokanasiga 2, Sam Underhill, Ollie Lawrence, Jamie Blamire, Marcus Smith, Harry Randall tries; Smith 4 conversions), United States 29 (Jamason Fa'anana-Schultz, Cam Dolan, Hanco Germishuys, Christian Dyer tries; Luke Carty 3 conversions, penalty). HT: 26-3