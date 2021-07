BUCHAREST, Romania (AP) — Argentina beat Romania 24-17 in a rugby test at Arcul de Triumf.

Argentina 24 (Rodrigo Bruni, Santiago Cordero, Juan Martin Gonzalez tries; penalty try; Domingo Miotti conversion), Romania 17 (Eugen Capatina try; Ionel Melinte 4 penalties). HT: 17-9