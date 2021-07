CARDIFF, Wales (AP) — Wales has beaten Canada 68-12 in a rugby test at Principality Stadium.

___

Wales 68 (Tomos Williams 2, Taine Basham 2, Jonah Holmes 2, James Botham, Nicky Smith, Elliot Dee, Will Rowlands tries; Callum Sheedy 7 conversions, Ben Thomas 2 conversions), Canada 12 (Kainoa Lloyd, Cooper Coats tries; Peter Nelson conversion). HT: 40-5