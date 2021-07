New Zealand 102, Tonga 0

AUCKLAND, New Zealand (AP) — New Zealand has beaten Tonga 102-0 at Mount Smart Stadium.

New Zealand 102 (Will Jordan 5, Brad Weber 3, Dalton Papali'i 2, Damian McKenzie, Luke Jacobson, Richie Mo'unga, Rieko Ioane, Patrick Tuipulotu, George Bridge tries; Mo'unga 7 conversions, Beauden Barrett 4 conversions), Tonga 0. HT: 43-0

New Zealand Maori 38 (Jonah Lowe 2, Ash Dixon, Sean Wainui tries; 2 penalty tries; Otere Black conversion, Josh Ioane conversion), Samoa 21 (Neria Fomai, Tomasi Alosio, Kalolo Tuiloma tries; Henry Taefu 3 conversions). HT: 12-7