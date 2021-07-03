Friday's Major League Linescores

|Tampa Bay
|000
|000
|010
|—
|1
|5
|1
|Toronto
|240
|001
|31x
|—
|11
|12
|0
Patiño, Springs (6), Wisler (7), Phillips (8) and Mejía; Manoah, Castro (8), Allgeyer (9) and McGuire. W_Manoah 2-0. L_Patiño 1-2. HRs_Toronto, Springer (4), Semien (21), Guerrero Jr. (27).
___
|San Diego
|000
|000
|003
|0
|—
|3
|6
|1
|Philadelphia
|200
|010
|000
|1
|—
|4
|5
|0
(10 innings)
Paddack, Ramirez (8), Stammen (9), A.Adams (10) and Caratini, Rivas; Wheeler, Alvarado (8), Suárez (9) and Realmuto. W_Suárez 4-2. L_A.Adams 2-2. HRs_Philadelphia, Gregorius (5).
___
|Milwaukee
|120
|002
|002
|—
|7
|9
|0
|Pittsburgh
|010
|000
|010
|—
|2
|5
|0
Houser, Suter (7), Strickland (9) and Narváez; Brubaker, Holmes (7), Bednar (8), Crick (9) and Stallings. W_Houser 5-5. L_Brubaker 4-8. HRs_Milwaukee, Adames (13), Peterson (0), Bradley Jr. (0). Pittsburgh, Reynolds (3).