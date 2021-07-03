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Friday's Major League Linescores

By Associated Press
2021/07/03 08:51
Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Tampa Bay 000 000 010 1 5 1
Toronto 240 001 31x 11 12 0

Patiño, Springs (6), Wisler (7), Phillips (8) and Mejía; Manoah, Castro (8), Allgeyer (9) and McGuire. W_Manoah 2-0. L_Patiño 1-2. HRs_Toronto, Springer (4), Semien (21), Guerrero Jr. (27).

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NATIONAL LEAGUE
San Diego 000 000 003 0 3 6 1
Philadelphia 200 010 000 1 4 5 0

(10 innings)

Paddack, Ramirez (8), Stammen (9), A.Adams (10) and Caratini, Rivas; Wheeler, Alvarado (8), Suárez (9) and Realmuto. W_Suárez 4-2. L_A.Adams 2-2. HRs_Philadelphia, Gregorius (5).

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Milwaukee 120 002 002 7 9 0
Pittsburgh 010 000 010 2 5 0

Houser, Suter (7), Strickland (9) and Narváez; Brubaker, Holmes (7), Bednar (8), Crick (9) and Stallings. W_Houser 5-5. L_Brubaker 4-8. HRs_Milwaukee, Adames (13), Peterson (0), Bradley Jr. (0). Pittsburgh, Reynolds (3).

Updated : 2021-07-03 11:25 GMT+08:00

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