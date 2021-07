CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 645 3-4 Sep 652 3-4 Dec 661 1-2 Mar 669 3-4 May 673 1-4 Jul 672 Sep 675 1-4 Dec 681 3-4 Mar 683 1-4 May 677 1-4 Jul 640 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 697 1-4 Sep 592 Dec 579 3-4 Mar 586 1-4 May 590 1-4 Jul 587 1-2 Sep 522 1-2 Dec 503 1-4 Mar 510 1-2 May 514 Jul 516 1-4 Sep 467 1-4 Dec 457 1-2 Jul 467 1-2 Dec 417 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 394 1-2 Sep 386 1-2 Dec 387 1-2 Mar 390 May 390 3-4 Jul 391 1-2 Sep 394 1-4 Dec 384 1-4 Mar 384 1-4 May 384 1-4 Jul 384 1-4 Sep 384 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1451 3-4 Aug 1433 1-4 Sep 1408 Nov 1399 Jan 1402 1-4 Mar 1377 3-4 May 1368 3-4 Jul 1364 3-4 Aug 1345 3-4 Sep 1299 3-4 Nov 1271 Jan 1270 1-4 Mar 1259 1-4 May 1255 1-4 Jul 1256 3-4 Aug 1253 1-4 Sep 1204 1-2 Nov 1178 3-4 Jul 1179 1-2 Nov 1117 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 66.82 Aug 63.47 Sep 62.87 Oct 62.47 Dec 62.28 Jan 61.78 Mar 60.85 May 60.00 Jul 59.34 Aug 58.58 Sep 57.80 Oct 56.99 Dec 56.81 Jan 56.51 Mar 56.26 May 56.14 Jul 56.05 Aug 56.00 Sep 55.96 Oct 55.78 Dec 55.86 Jul 56.55 Oct 56.42 Dec 56.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 379.90 Aug 381.50 Sep 383.60 Oct 384.60 Dec 388.30 Jan 387.70 Mar 381.50 May 378.80 Jul 380.30 Aug 376.50 Sep 369.40 Oct 359.40 Dec 357.70 Jan 356.20 Mar 354.70 May 353.20 Jul 354.00 Aug 350.10 Sep 345.00 Oct 331.20 Dec 328.20 Jul 328.20 Oct 328.20 Dec 328.20