CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 658 1-2 Sep 665 1-2 Dec 673 3-4 Mar 681 May 683 1-2 Jul 679 3-4 Sep 683 1-4 Dec 690 Mar 691 May 683 Jul 656 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 719 3-4 Sep 601 3-4 Dec 589 Mar 595 May 598 3-4 Jul 596 1-4 Sep 527 1-2 Dec 505 1-4 Mar 512 1-4 May 515 1-4 Jul 517 1-4 Sep 468 1-4 Dec 457 1-4 Jul 467 1-4 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 393 1-2 Sep 385 Dec 386 1-2 Mar 389 1-2 May 390 1-2 Jul 391 1-4 Sep 394 Dec 384 Mar 384 May 384 Jul 384 Sep 384 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1446 3-4 Aug 1429 3-4 Sep 1406 Nov 1395 1-2 Jan 1398 1-2 Mar 1371 1-2 May 1362 3-4 Jul 1359 3-4 Aug 1341 Sep 1297 Nov 1266 3-4 Jan 1266 Mar 1256 3-4 May 1252 3-4 Jul 1253 1-4 Aug 1249 3-4 Sep 1201 Nov 1173 1-4 Jul 1174 Nov 1112 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 65.04 Aug 62.65 Sep 62.06 Oct 61.69 Dec 61.49 Jan 60.95 Mar 59.98 May 59.11 Jul 58.52 Aug 57.82 Sep 57.24 Oct 56.39 Dec 56.22 Jan 55.92 Mar 55.68 May 55.51 Jul 55.42 Aug 55.37 Sep 55.34 Oct 55.16 Dec 55.24 Jul 55.93 Oct 55.80 Dec 55.86 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 381.80 Aug 383.40 Sep 385.20 Oct 385.20 Dec 388.70 Jan 388.20 Mar 382.50 May 379.80 Jul 381.40 Aug 377.40 Sep 370.60 Oct 361.00 Dec 359.00 Jan 357.20 Mar 355.30 May 353.80 Jul 353.80 Aug 349.90 Sep 344.80 Oct 331.00 Dec 328.00 Jul 328.00 Oct 328.00 Dec 328.00