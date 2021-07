Wimbledon Results

Thursday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Thursday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses): Men's Singles Second Round

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-1, 6-0, 6-2.

Alexander Zverev (4), Germany, def. Tennys Sandgren, United States, 7-5, 6-2, 6-3.

Cristian Garin (17), Chile, def. Marc Polmans, Australia, 7-6 (3), 6-2, 2-6, 7-6 (5).

Cameron Norrie (29), Britain, def. Alex Bolt, Australia, 6-3, 6-1, 6-2.

James Duckworth, Australia, def. Sam Querrey, United States, 7-5, 6-7 (4), 6-3, 6-2.

Matteo Berrettini (7), Italy, def. Botic van de Zandschulp, Netherlands, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Pedro Martinez, Spain, def. Gael Monfils (13), France, 6-3, 6-4, 4-6, 7-6 (5).

Ilya Ivashka, Belarus, def. Jeremy Chardy, France, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Carlos Alcaraz, Spain, 6-4, 6-1, 6-2.

Jordan Thompson, Australia, def. Kei Nishikori, Japan, 7-5, 6-4, 5-7, 6-3.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Grigor Dimitrov (18), Bulgaria, 6-4, 7-6 (6), 7-6 (4).

Lorenzo Sonego (23), Italy, def. Daniel Elahi Galan, Colombia, 4-6, 6-3, 7-6 (3), 6-1.

Hubert Hurkacz (14), Poland, def. Marcos Giron, United States, 6-3, 6-2, 6-4.

Taylor Fritz (31), United States, def. Steve Johnson, United States, 6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-7 (4), 6-4.

Nick Kyrgios, Australia, def. Gianluca Mager, Italy, 7-6 (7), 6-4, 6-4.

Roger Federer (6), Switzerland, def. Richard Gasquet, France, 7-6 (1), 6-1, 6-4.

Marin Cilic (32), Croatia, def. Benjamin Bonzi, France, 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Felix Auger-Aliassime (16), Canada, def. Mikael Ymer, Sweden, 6-4, 4-6, 7-6 (4), 6-1.

Women's Singles

Second Round

Anastasia Pavlyuchenkova (16), Russia, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-3, 6-3.

Barbora Krejcikova (14), Czech Republic, def. Andrea Petkovic, Germany, 7-5, 6-4.

Paula Badosa (30), Spain, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-4, 6-1.

Karolina Muchova (19), Czech Republic, def. Camila Giorgi, Italy, 6-3, 5-7, 6-3.

Anastasija Sevastova, Latvia, def. Marta Kostyuk, Ukraine, 1-6, 6-4, 6-3.

Magda Linette, Poland, def. Elina Svitolina (3), Ukraine, 6-3, 6-4.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. CoCo Vandeweghe, United States, 4-6, 6-2, 6-2.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-4, 6-3.

Coco Gauff (20), United States, def. Elena Vesnina, Russia, 6-4, 6-3.

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Daria Kasatkina (31), Russia, 6-1, 3-6, 8-6.

Angelique Kerber (25), Germany, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 7-5, 5-7, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Alize Cornet, France, 6-4, 0-6, 6-3.

Kaja Juvan, Slovenia, def. Clara Burel, France, 6-3, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania, def. Victoria Azarenka (12), Belarus, 7-6 (5), 3-6, 6-4.

Emma Raducanu, Britain, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 6-2, 6-4.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Nao Hibino, Japan, 6-4, 7-6 (4).

Men's Doubles

First Round

Nikola Mektic and Mate Pavic (1), Croatia, def. Jonathan Erlich, Israel, and Andrei Vasilevski, Belarus, 6-2, 6-4.

Matt Reid and Alex de Minaur, Australia, def. Luke Johnson and Anton Matusevich, Britain, 7-6 (3), 6-2.

Oliver Marach, Austria, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, def. Sander Gille and Joran Vliegen (13), Belgium, 6-4, 6-4.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Henri Kontinen (11), Finland, def. Rohan Bopanna and Divij Sharan, India, 7-6 (6), 6-4.

Gonzalo Escobar, Ecuador, and Ariel Behar, Uruguay, def. Jonny O'Mara, Britain, and Hugo Nys, Monaco, 6-4, 7-6 (3).

Andrey Golubev, Kazakhstan, and Robin Haase, Netherlands, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Marcelo Demoliner, Brazil, 6-7 (6), 6-4, 6-4.

Andre Goransson, Sweden, and Casper Ruud, Norway, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez, Spain, 7-5, 4-6, 11-9.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (4), Argentina, def. Dusan Lajovic, Serbia, and Ivan Sabanov, Croatia, 6-3, 6-4.

Raven Klaasen, South Africa, and Ben Mclachlan (14), Japan, def. Andres Molteni, Argentina, and Andrea Vavassori, Italy, 6-7 (3), 6-4, 6-4.

Matthew Ebden and John-Patrick Smith, Australia, def. Michael Venus, New Zealand, and Tim Puetz (12), Germany, 1-6, 7-6 (4), 13-11.

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (8), Brazil, def. Nathaniel Lammons and Jackson Withrow, United States, 6-4, 5-7, 6-4.

Ken Skupski and Neal Skupski, Britain, def. Liam Broady and Ryan Peniston, Britain, 7-5, 6-3.

Matwe Middelkoop and Sander Arends, Netherlands, def. Jurgen Melzer, Austria, and Andre Begemann, Germany, 7-6 (2), 4-6, 6-2.

Stefano Travaglia, Italy, and Marton Fucsovics, Hungary, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, and Radu Albot, Moldova, 3-6, 6-2, 6-2.

Philipp Oswald, Austria, and Marcus Daniell (15), New Zealand, def. Marius Copil, Romania, and Jay Clarke, Britain, 6-3, 3-6, 6-3.

Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez, Argentina, def. Filip Krajinovic, Serbia, and Matej Sabanov, Croatia, 6-3, 6-7 (4), 6-3.

Dominic Inglot and Luke Bambridge, Britain, def. James Ward and Stuart Parker, Britain, 7-6 (6), 6-4.

Harri Heliovaara, Finland, and Lloyd Glasspool, Britain, def. Jean-Julien Rojer and Wesley Koolhof (10), Netherlands, 5-7, 6-3, 6-4.

Ricardas Berankis, Lithuania, and Dominik Koepfer, Germany, def. Igor Zelenay, Slovakia, and Romain Arneodo, Monaco, 7-6 (4), 3-6, 9-7.

Horia Tecau, Romania, and Kevin Krawietz (9), Germany, def. Salvatore Caruso, Italy, and Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-3, 7-6 (1).

Women's Doubles

First Round

Sharon Fichman, Canada, and Giuliana Olmos (9), Mexico, def. Kveta Peschke, Czech Republic, and Vivian Heisen, Germany, 6-2, 6-1.

Heather Watson and Harriet Dart, Britain, def. Kaia Kanepi, Estonia, and Zhang Shuai, China, 6-3, 6-2.

Arina Rodionova, Australia, and Zarina Diyas, Kazakhstan, def. Kristina Mladenovic, France, and Timea Babos (2), Hungary, 6-1, 6-2.

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (5), Japan, def. Caroline Garcia, France, and Gabriela Dabrowski, Canada, 6-4, 6-2.

Bethanie Mattek-Sands, United States, and Sania Mirza, India, def. Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Desirae Krawczyk (6), United States, 7-5, 6-3.

Aleksandra Krunic and Nina Stojanovic, Serbia, def. Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani (8), Brazil, 3-6, 6-4, 7-5.

Arantxa Rus, Netherlands, and Viktoria Kuzmova (15), Slovakia, def. Naomi Broady and Jodie Anna Burrage, Britain, 6-2, 7-6 (3).

Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund (11), Germany, def. Tara Moore and Eden Silva, Britain, 6-4, 6-3.

Elixane Lechemia, France, and Ingrid Neel, United States, def. Kiki Bertens and Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands, 6-1, 3-6, 6-4.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens (3), Belgium, def. Galina Voskoboeva, Kazakhstan, and Vitalia Diatchenko, Russia, 7-5, 6-2.

Misaki Doi, Japan, and Viktorija Golubic, Switzerland, def. Wang Yafan, China, and Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-2, 2-6, 8-6.

Alison van Uytvanck and Greet Minnen, Belgium, def. Quinn Gleason and Emina Bektas, United States, 6-4, 6-4.

Sabrina Santamaria, United States, and Tamara Zidansek, Slovenia, def. Lara Arruabarrena, Spain, and Nadia Podoroska, Argentina, 6-3, 6-2.

Anna-Lena Friedsam, Germany, and Anna Blinkova, Russia, def. Madison Brengle, United States, and Zhu Lin, China, 6-3, 3-6, 6-1.

Raluca-Ioana Olaru, Romania, and Nadiia Kichenok (13), Ukraine, def. Anastasia Potapova, Russia, and Leylah Annie Fernandez, Canada, 2-6, 6-3, 8-6.

Petra Martic, Croatia, and Shelby Rogers, United States, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Darija Jurak (10), Croatia, 6-2, 6-3.

Asia Muhammad and Jessica Pegula (14), United States, def. Lauren Davis, United States, and Ankita Raina, India, 6-3, 6-2.

Oksana Kalashnikova, Georgia, and Varvara Gracheva, Russia, def. Samantha Murray Sharan and Naiktha Bains, Britain, 6-3, 6-4.