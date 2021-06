CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 639 3-4 Sep 646 1-4 Dec 653 1-4 Mar 660 1-4 May 663 1-4 Jul 660 3-4 Sep 665 3-4 Dec 673 1-2 Mar 675 May 668 Jul 646 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 694 1-2 Sep 559 1-4 Dec 548 1-2 Mar 555 1-2 May 560 Jul 561 Sep 504 3-4 Dec 486 1-2 Mar 493 3-4 May 498 Jul 500 Sep 451 Dec 450 1-4 Jul 460 1-4 Dec 417 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 377 1-4 Sep 386 1-2 Dec 386 1-4 Mar 388 1-2 May 388 3-4 Jul 388 1-4 Sep 391 Dec 386 1-4 Mar 386 1-4 May 386 1-4 Jul 386 1-4 Sep 386 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1359 3-4 Aug 1339 3-4 Sep 1317 1-2 Nov 1312 1-2 Jan 1316 1-4 Mar 1299 1-4 May 1297 1-2 Jul 1300 Aug 1289 1-4 Sep 1254 3-4 Nov 1231 Jan 1231 1-4 Mar 1218 1-4 May 1215 1-2 Jul 1216 1-4 Aug 1212 3-4 Sep 1164 Nov 1160 3-4 Jul 1161 1-2 Nov 1099 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 64.15 Aug 62.16 Sep 61.81 Oct 61.52 Dec 61.29 Jan 60.77 Mar 59.90 May 59.13 Jul 58.59 Aug 57.95 Sep 57.45 Oct 56.74 Dec 56.58 Jan 56.26 Mar 55.98 May 55.81 Jul 55.72 Aug 55.68 Sep 55.64 Oct 55.54 Dec 55.69 Jul 56.38 Oct 56.25 Dec 56.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 348.40 Aug 350.40 Sep 351.70 Oct 351.00 Dec 353.80 Jan 353.50 Mar 350.40 May 350.30 Jul 353.20 Aug 352.20 Sep 348.30 Oct 340.90 Dec 339.90 Jan 338.80 Mar 336.90 May 335.30 Jul 336.80 Aug 333.90 Sep 330.30 Oct 323.90 Dec 320.90 Jul 320.90 Oct 320.90 Dec 320.90