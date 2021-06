Wimbledon Results

Tuesday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Tuesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses): Men's Singles First Round

Daniel Evans (22), Britain, def. Feliciano Lopez, Spain, 7-6 (4), 6-2, 7-5.

Sebastian Korda, United States, def. Alex de Minaur (15), Australia, 6-3, 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5).

Alexander Zverev (4), Germany, def. Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-3, 6-4, 6-1.

Denis Shapovalov (10), Canada, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4.

Antoine Hoang, France, def. Zhizhen Zhang, China, 4-6, 7-6 (5), 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Roger Federer (6), Switzerland, def. Adrian Mannarino, France, 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2, 0-0, ret.

Richard Gasquet, France, def. Yuichi Sugita, Japan, 7-6 (4), 4-6, 6-2, 6-1.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Gilles Simon, France, 6-4, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3.

Hubert Hurkacz (14), Poland, def. Lorenzo Musetti, Italy, 6-4, 7-6 (5), 6-1.

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-4, 6-1, 4-6, 7-6 (3).

Laslo Djere, Serbia, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

Tennys Sandgren, United States, def. Norbert Gombos, Slovakia, 6-4, 6-7 (5), 6-1, 6-3.

Pablo Andujar, Spain, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 7-6 (7), 4-6, 7-6 (7), 5-7, 8-6.

Marc Polmans, Australia, def. Yen-hsun Lu, Taiwan, 6-2, 7-5, 4-6, 6-1.

Alex Bolt, Australia, def. Filip Krajinovic, Serbia, 7-6 (5), 6-4, 7-5.

Women's Singles

First Round

Maria Sakkari (15), Greece, def. Arantxa Rus, Netherlands, 6-1, 6-1.

Ons Jabeur (21), Tunisia, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-2, 6-1.

Donna Vekic, Croatia, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-1, 6-4.

Karolina Pliskova (8), Czech Republic, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 7-5, 6-4.

Elise Mertens (13), Belgium, def. Harriet Dart, Britain, 6-1, 6-3.

Nadia Podoroska, Argentina, def. Ann Li, United States, 6-4, 7-6 (1).

Shelby Rogers, United States, def. Sam Stosur, Australia, 6-1, 5-7, 6-3.

Tereza Martincova, Czech Republic, def. Alison Riske (28), United States, 6-2, 4-6, 6-1.

Zhu Lin, China, def. Mona Barthel, Germany, 6-7 (2), 6-3, 6-3.

Liudmila Samsonova, Russia, def. Kaia Kanepi, Estonia, 6-4, 6-2.

Venus Williams, United States, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 7-5, 4-6, 6-3.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Carla Suarez Navarro, Spain, 6-1, 6-7 (1), 6-1.

Angelique Kerber (25), Germany, def. Nina Stojanovic, Serbia, 6-4, 6-3.

Andrea Petkovic, Germany, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-4, 6-3.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Kiki Bertens (17), Netherlands, 6-3, 6-4.

Barbora Krejcikova (14), Czech Republic, def. Clara Tauson, Denmark, 6-3, 6-2.

Coco Gauff (20), United States, def. Francesca Jones, Britain, 7-5, 6-4.

Anna Blinkova, Russia, def. Timea Babos, Hungary, 6-2, 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Serena Williams (6), United States, 3-3, ret.

Jessica Pegula (22), United States, def. Caroline Garcia, France, 6-3, 6-1.

Elena Vesnina, Russia, def. Martina Trevisan, Italy, 7-5, 6-1.