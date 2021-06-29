戴德梁行再創業績佳績 成功榮膺多項RICS 2021中國年度大獎

香港 - Media OutReach - 2021年6月29日 - 全球領先的房地產服務商戴德梁行 | Cushman & Wakefield，於近日在皇家特許測量師學會（RICS ）2021中國年度大獎頒獎活動上，憑藉卓越表現，深受評委及客戶嘉許，成功攬獲多項年度大獎！

戴德梁行大中華區行政總裁趙錦權表示：「我們非常高興我們的團隊取得如此優異的成就！這是客戶和業界對戴德梁行的最佳認可。2021依然充滿挑戰，但是我們的同仁表現出堅韌不拔的精神，將戴德梁行的品牌及行業領導地位提升到全新的高度。未來，我們將繼續致力於提供卓越服務，助力客戶與行業蓬勃發展！」

冠軍：年度專業諮詢服務團隊——地產領域 (戴德梁行估價及顧問服務團隊)

戴德梁行估價及顧問服務團隊早於2015年已重點打造資產管理全鏈條服務，為國企全面梳理與盤活資產，協助國企深化改革與可持續發展，釋放產業、醫療、教育等載體資源，努力促進經濟社會發展與實現人民美好生活。

冠軍：年度研究團隊(戴德梁行研究團隊)

戴德梁行研究團隊通過與市場推廣及傳訊團隊的戰略整合，進一步強化研究內容和成果輸出，是行業頂尖的研究團隊。研究區域高覆蓋、高產出，且積極參與行業標準制定和規劃建議，在研究方向上不斷創新與突破，業界唯一針對疫情復蘇推出系列研究成果，成就行業思想領導力和全球影響力，多年在《歐洲貨幣》房地產評選調查中排名中國第一！

冠軍：年度最佳交易（戴德梁行資本市場團隊，上海三林印象城）

三林印象城為近年中國成功改造並退出的代表項目之一，不僅是社會資本參與活化城市更新的典範，也是境外投資人及管理人參與社區商業營運的標杆，對於板塊本身亦有改善消費結構、升級生活模式作用，整體意義重大。

冠軍: 年度地產金融創新成就(菜鳥網路、戴德梁行估價及顧問服務團隊、中聯基金、中信證券————菜鳥網路物流倉儲基礎設施類REITs項目)

菜鳥網路物流倉儲類REITs項目以菜鳥旗下位於重慶、成都的優質高標物流倉儲資產作為底層物業，繼2019年首期發行後於2020年3月時隔一年成功擴募發行8.85億元人民幣，成為國內首單實踐擴募操作的類REITs產品，為國內推動權益型公募REITs奠定了重要基礎。

優秀獎：年度專業諮詢服務團隊——地產領域_(戴德梁行策略發展顧問團隊)

作為多年獲獎團隊，戴德梁行策略發展顧問部，深度踐行RICS理念，不斷追求卓越，實現新的突破，引領行業標準。繼續保持市場第一佔有率達到55%。業務不斷創新，涵蓋包括TOD、城鎮化、一帶一路等專業服務平台。

優秀獎：年度商業地產項目（戴德梁行項目管理服務團隊/上海自貿區國際文化投資發展有限公司，上海國際藝術品保稅服務中心）

上海國際藝術品保稅服務中心項目是一個集藝術品倉儲物流、展覽展示、拍賣洽購、評估鑒定、金融保險等五大功能於一體的新業態的商業項目，是自貿區文化藝術產業園整體發展的重要一環。戴德梁行房地產諮詢（上海）有限公司在其規劃建造過程中，提供了全過程項目管理服務，為其成功交付畫上濃墨重彩的一筆。





優秀獎：年度商業地產項目（戴德梁行項目及企業服務部/商業地產服務部，上生新所項目定位策劃）

上生·新所項目是上海內環知名城市更新項目，由戴德梁行項目及企業服務部/商業地產服務部連袂打造。改造後的項目是集辦公、娛樂、生活、文化功能於一身的新型城市商圈和7x24全天候活力社區，目前更是成為人們爭相打卡的網紅地。





優秀獎：年度城市更新項目（戴德梁行策略發展顧問團隊，成都市一環路市井生活圈策劃項目）

戴德梁行成都策略發展顧問部承接「一環路市井生活圈策劃 」這一近年來成都規模最大、影響最廣的有機更新項目，幫助市、區兩級政府將「一個概念」具化為覆蓋23平方公里的環狀街巷體系，構建「承載歷史、面向未來」的中心城區繁華生活。

優秀獎：年度最佳交易（戴德梁行資本市場團隊，北京盈都大廈D座）

2020年，戴德梁行資本市場團隊成功協助全球最大的不動產基金管理公司之一 普洛斯收購中關村核心物業盈都大廈D座，這是中證機構間報價系統首單，也是北京市場首單成功市場化退出的類REITs產品。





優秀獎：年度可持續發展成就（戴德梁行項目管理服務團隊，1788國際中心）

1788國際中心，不只有高規格的硬體設施，更融匯了多種高科技的節能工藝，在2020年獲得LEED鉑金級認證的殊榮，同時更進一步啟動了WELL健康建築標準的國際認證，締造人與自然的永續共生，實現美好生活的嚮往與願景。





優秀獎：年度地產金融創新成就（戴德梁行估價及顧問服務團隊，前海自貿區媽灣片區合資合作項目）

前海自貿區媽灣片區重大合資合作項目以2.9平方公里土地為合資合作範圍，資產價值逾千億。戴德梁行與德恒律所顧問團隊助力前海投控與招商蛇口合資雙方，研究創新經濟合作路徑，落成合資合作項目，實現重大資產重組下的金融創新成功實例。





入圍獎：年度城市更新項目(戴德梁行策略發展顧問團隊，青島國際郵輪母港區啟動區產業發展策劃服務項目)

青島港啟動區位於青島主城之一的市北區，屬於百年老港區轉型發展、更新改造的核心引擎區，是青島重大發展戰略之一。通過城市更新與產業升級發展策略的指引，青島港啟動區將打造成為青島國際航運貿易金融創新中心建設的核心承載區之一、RCEP青島經貿合作先行創新實驗基地的核心區及郵輪旅遊發展的改革試驗區之一。





入圍獎：年度城市更新項目（戴德梁行策略發展顧問團隊，廣州聚龍灣城市更新和產業規劃項目）

項目位於廣佛融合試驗區，圍繞工業互聯網發展產業服務業體系，將科技注入「灣區製造」，輻射廣佛乃至珠西製造業升級發展。作為粵港澳大灣區最大的連片國有土地更新項目，對區域進行了空間、功能等規劃設計，兼顧產業和可持續發展需求，解決了政府、土地權屬方、發展商及行業機構等多方發展訴求，通過產業升級、城市更新帶動白鵝潭地區乃至整個廣州西部的發展。





入圍獎：年度最佳交易（戴德梁行資本市場團隊，上海富源置地廣場1號樓）

富源置地廣場為上海首單商業性質辦公物業成功退出，不僅定義了陸家嘴北濱江商業物業價值、樹立了價格標杆，對國企複合股東與保險公司之間的談判亦具有重大指導與參考意義，更為後續大宗自用客戶交易累積了寶貴經驗。





關於RICS Awards

RICS Awards是全球房地產及建造行業享有盛譽的國際獎項，全球已有超過20年歷史，旨在嘉獎那些精英團隊或優秀專案對建築環境所作出的卓越貢獻。自2017年進入中國以來，向行業展示了最鼓舞人心的新舉措及在土地、房地產、建造和基礎設施建設領域的發展成果，表彰了行業專業人士所取得的成就以及他們對本地區的積極影響，受到了行業的廣泛認可。

戴德梁行

戴德梁行 | Cushman & Wakefield（紐約證券交易所股票代碼：CWK）是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司，通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有50,000名專業員工。在大中華區，我們的22家分公司合力引領市場發展，並於2017、2018、2020榮膺《歐洲貨幣》綜合實力、租賃及銷售代理、評估、研究中國區年度大獎。2020年公司營業收入達78億美元，核心業務涵蓋物業管理、設施管理、項目管理、租賃代理、資本市場及估價服務等。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（ www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。





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