CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 643 1-2 Sep 649 1-2 Dec 656 3-4 Mar 664 1-4 May 665 1-2 Jul 660 3-4 Sep 666 1-2 Dec 671 1-2 Mar 677 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 675 1-4 Sep 556 3-4 Dec 545 1-4 Mar 553 1-4 May 557 3-4 Jul 559 1-4 Sep 502 1-4 Dec 486 1-4 Mar 493 3-4 Jul 491 Dec 447 3-4 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 386 Sep 386 1-2 Dec 383 1-4 Mar 386 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1356 3-4 Aug 1334 3-4 Sep 1314 1-4 Nov 1311 1-2 Jan 1315 Mar 1299 1-4 May 1299 1-4 Jul 1301 Sep 1256 1-2 Nov 1229 3-4 Jan 1233 1-2 Mar 1220 1-2 Nov 1166 Nov 1100 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 62.20 Aug 60.33 Sep 60.14 Oct 59.99 Dec 59.86 Jan 59.27 Mar 58.58 May 57.81 Jul 57.36 Aug 56.57 Sep 56.86 Oct 54.27 Dec 55.62 Mar 55.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 352.00 Aug 354.90 Sep 356.30 Oct 355.80 Dec 359.90 Jan 360.80 Mar 356.80 May 356.00 Jul 358.30 Aug 356.60 Sep 353.00 Oct 347.00 Dec 345.70 Mar 341.60