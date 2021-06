Wimbledon Results

Monday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Monday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses): Men's Singles First Round

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Jack Draper, Britain, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Frances Tiafoe, United States, def. Stefanos Tsitsipas (3), Greece, 6-4, 6-4, 6-3.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-1, 7-5, 7-6 (5).

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Facundo Bagnis, Argentina, 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (1).

Kevin Anderson, South Africa, def. Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, 6-7 (4), 6-4, 6-4, 7-6 (4).

Roberto Bautista Agut (8), Spain, def. John Millman, Australia, 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (4).

Andreas Seppi, Italy, def. Joao Sousa, Portugal, 4-6, 6-4, 7-5, 6-2.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Jannik Sinner (19), Italy, 5-7, 6-3, 7-5, 6-3.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Federico Delbonis, Argentina, 4-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Denis Kudla, United States, def. Alejandro Davidovich Fokina (30), Spain, 5-7, 4-6, 7-6 (4), 6-3, 6-3.

Dominik Koepfer, Germany, def. Reilly Opelka (27), United States, 6-4, 7-6 (3), 6-2.

Karen Khachanov (25), Russia, def. Mackenzie McDonald, United States, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

Vasek Pospisil, Canada, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-3, 6-3, 6-3.

Liam Broady, Britain, def. Marco Cecchinato, Italy, 6-3, 6-4, 6-0.

Pedro Martinez, Spain, def. Stefano Travaglia, Italy, 6-3, 2-6, 6-4, 6-4.

Andy Murray, Britain, def. Nikoloz Basilashvili (24), Georgia, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.

Women's Singles

First Round

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Monica Niculescu, Romania, 6-1, 6-4.

Garbine Muguruza (11), Spain, def. Fiona Ferro, France, 6-0, 6-1.

Lauren Davis, United States, def. Jodie Anna Burrage, Britain, 6-2, 6-1.

Madison Keys (23), United States, def. Katie Swan, Britain, 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova (32), Russia, def. Laura Siegemund, Germany, 6-1, 6-3.

Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands, def. Svetlana Kuznetsova, Russia, 6-3, 6-3.

Maria Camila Osorio Serrano, Colombia, def. Anna Kalinskaya, Russia, 1-6, 6-0, 6-4.

Sloane Stephens, United States, def. Petra Kvitova (10), Czech Republic, 6-3, 6-4.

Danielle Collins, United States, def. Polona Hercog, Slovenia, 4-6, 6-3, 6-2.

Sofia Kenin (4), United States, def. Xinyu Wang, China, 6-4, 6-2.

Katie Boulter, Britain, def. Danielle Lao, United States, 6-7 (6), 6-3, 6-4.

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Veronika Kudermetova (29), Russia, 3-6, 6-1, 11-9.

Iga Swiatek (7), Poland, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-4, 6-4.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Katie Volynets, United States, 6-4, 7-5.

Elena Rybakina (18), Kazakhstan, def. Kristina Mladenovic, France, 6-4, 6-0.

Kristie Ahn, United States, def. Heather Watson, Britain, 2-6, 7-6 (3), 8-6.