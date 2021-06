New York Red Bulls 0, Atlanta 0

New York Red Bulls 0 0 — 0 Atlanta 0 0 — 0

First Half_None.

Second Half_None.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks_None.

Goalies_New York Red Bulls, Carlos Miguel, Ryan Meara; Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann.

Yellow Cards_Edwards, New York Red Bulls, 22nd; Sosa, Atlanta, 65th; Davis, New York Red Bulls, 69th; Tolkin, New York Red Bulls, 85th; Tarek, New York Red Bulls, 86th; Franco, Atlanta, 90th+5.

Referee_Alan Kelly. Assistant Referees_Matthew Nelson, Brian Poeschel, Joseph Dickerson. 4th Official_Alyssa Nichols.

Lineups

New York Red Bulls_Carlos Miguel; Kyle Duncan, Tom Edwards (Amro Tarek, 63rd), Sean Nealis, Andres Reyes (Frankie Amaya, 53rd), John Tolkin; Wikelman Carmona, Sean Davis, Dru Yearwood (Cameron Harper, 78th); Tom Barlow (Omir Fernandez, 77th), Patryk Klimala (Fabio, 46th).

Atlanta_Brad Guzan; George Bello, Miles Robinson, Anton Walkes; Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Santiago Sosa; Franco Ibarra (Alan Franco, 37th), Brooks Lennon, Erik Lopez (Jake Mulraney, 71st), Erick Torres.