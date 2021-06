CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 637 Sep 640 3-4 Dec 648 Mar 654 1-2 May 657 Jul 652 1-4 Sep 654 1-2 Dec 661 1-4 Mar 663 1-2 May 656 3-4 Jul 636 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 636 1-2 Sep 530 1-4 Dec 519 1-4 Mar 526 1-2 May 531 1-4 Jul 533 Sep 486 1-2 Dec 471 3-4 Mar 479 1-2 May 483 Jul 485 1-2 Sep 436 1-2 Dec 435 3-4 Jul 445 3-4 Dec 413 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 377 1-2 Sep 374 3-4 Dec 376 Mar 378 May 378 1-4 Jul 381 3-4 Sep 384 1-2 Dec 391 Mar 391 May 391 Jul 391 Sep 391 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1329 3-4 Aug 1302 3-4 Sep 1274 1-4 Nov 1269 3-4 Jan 1273 3-4 Mar 1261 3-4 May 1261 3-4 Jul 1266 Aug 1257 1-4 Sep 1222 Nov 1197 Jan 1197 Mar 1185 1-4 May 1182 3-4 Jul 1183 3-4 Aug 1180 1-4 Sep 1131 1-2 Nov 1131 1-2 Jul 1132 1-4 Nov 1070 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 59.71 Aug 58.20 Sep 57.89 Oct 57.52 Dec 57.24 Jan 56.71 Mar 55.88 May 55.24 Jul 54.77 Aug 54.21 Sep 53.77 Oct 53.17 Dec 53.08 Jan 52.82 Mar 52.55 May 52.40 Jul 52.40 Aug 52.38 Sep 52.39 Oct 52.28 Dec 52.42 Jul 53.15 Oct 53.02 Dec 53.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 347.20 Aug 348.90 Sep 350.20 Oct 350.80 Dec 354.90 Jan 355.20 Mar 352.30 May 352.00 Jul 354.90 Aug 354.00 Sep 351.80 Oct 344.20 Dec 344.10 Jan 343.10 Mar 340.70 May 340.40 Jul 341.90 Aug 339.00 Sep 335.40 Oct 328.90 Dec 325.90 Jul 325.90 Oct 325.90 Dec 325.90