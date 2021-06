CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 651 1-4 Sep 652 Dec 658 1-2 Mar 664 1-2 May 666 1-2 Jul 661 Sep 663 Dec 669 3-4 Mar 672 May 664 1-4 Jul 641 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 653 1-4 Sep 549 1-4 Dec 536 Mar 543 1-2 May 548 Jul 549 3-4 Sep 498 Dec 482 3-4 Mar 490 May 493 1-2 Jul 496 Sep 445 1-2 Dec 444 3-4 Jul 454 3-4 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 376 1-2 Sep 375 1-4 Dec 375 1-4 Mar 377 1-2 May 377 3-4 Jul 381 1-4 Sep 384 Dec 391 Mar 391 May 391 Jul 391 Sep 391 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1371 1-4 Aug 1334 Sep 1298 3-4 Nov 1291 3-4 Jan 1296 Mar 1285 1-2 May 1286 Jul 1290 Aug 1281 1-4 Sep 1242 3-4 Nov 1215 1-2 Jan 1215 Mar 1202 1-2 May 1199 3-4 Jul 1200 1-4 Aug 1196 3-4 Sep 1148 Nov 1158 3-4 Jul 1159 1-2 Nov 1097 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 62.70 Aug 61.27 Sep 60.89 Oct 60.46 Dec 60.16 Jan 59.56 Mar 58.67 May 58.03 Jul 57.59 Aug 57.03 Sep 56.60 Oct 56.03 Dec 55.91 Jan 55.55 Mar 55.25 May 55.09 Jul 55.09 Aug 55.04 Sep 54.98 Oct 54.86 Dec 55.00 Jul 55.58 Oct 55.47 Dec 55.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 345.80 Aug 345.90 Sep 346.70 Oct 346.90 Dec 350.80 Jan 351.20 Mar 347.90 May 347.30 Jul 350.20 Aug 348.70 Sep 345.00 Oct 338.10 Dec 337.10 Jan 336.90 Mar 334.60 May 333.40 Jul 335.10 Aug 332.20 Sep 328.60 Oct 322.10 Dec 319.10 Jul 319.10 Oct 319.10 Dec 319.10