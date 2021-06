CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 651 Sep 655 Dec 661 Mar 667 1-2 May 669 1-4 Jul 662 3-4 Sep 664 1-2 Dec 670 3-4 Mar 673 May 665 Jul 639 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 659 3-4 Sep 553 Dec 539 Mar 546 May 550 Jul 551 Sep 498 Dec 482 1-2 Mar 490 May 493 3-4 Jul 496 Sep 445 1-2 Dec 445 Jul 455 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 360 1-4 Sep 359 3-4 Dec 360 1-4 Mar 363 1-2 May 364 Jul 367 3-4 Sep 370 1-2 Dec 377 1-2 Mar 377 1-2 May 377 1-2 Jul 377 1-2 Sep 377 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1394 1-2 Aug 1352 Sep 1309 3-4 Nov 1302 1-4 Jan 1306 1-4 Mar 1292 3-4 May 1291 1-2 Jul 1294 1-2 Aug 1282 1-4 Sep 1239 1-2 Nov 1207 1-2 Jan 1206 1-2 Mar 1193 1-2 May 1190 Jul 1191 1-2 Aug 1188 Sep 1139 1-4 Nov 1144 3-4 Jul 1145 1-2 Nov 1083 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 60.67 Aug 58.92 Sep 58.50 Oct 58.15 Dec 57.99 Jan 57.52 Mar 56.81 May 56.38 Jul 56.13 Aug 55.68 Sep 55.25 Oct 54.65 Dec 54.53 Jan 54.15 Mar 53.83 May 53.67 Jul 53.62 Aug 53.59 Sep 53.55 Oct 53.42 Dec 53.47 Jul 54.05 Oct 53.94 Dec 53.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 363.30 Aug 363.30 Sep 364.30 Oct 363.30 Dec 366.70 Jan 366.10 Mar 359.90 May 357.10 Jul 358.70 Aug 355.40 Sep 349.50 Oct 340.40 Dec 339.70 Jan 339.50 Mar 337.10 May 335.40 Jul 336.80 Aug 333.90 Sep 330.30 Oct 321.20 Dec 318.20 Jul 318.20 Oct 318.20 Dec 318.20