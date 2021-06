CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 662 3-4 Sep 666 1-4 Dec 672 Mar 677 May 679 Jul 674 Dec 680 3-4 Mar 688 1-4 Jul 653 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 660 1-2 Sep 572 Dec 558 Mar 565 May 568 3-4 Jul 569 1-4 Sep 513 1-4 Dec 495 Mar 485 1-4 May 500 Jul 504 3-4 Dec 450 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 364 Sep 359 3-4 Dec 362 Jul 375 Dec 375 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1415 3-4 Aug 1371 1-4 Sep 1327 1-2 Nov 1320 1-2 Jan 1325 Mar 1310 1-4 May 1309 Jul 1313 1-4 Aug 1300 1-4 Sep 1259 1-4 Nov 1227 3-4 Jan 1206 Nov 1159 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 60.61 Aug 58.92 Sep 58.46 Oct 58.05 Dec 58.03 Jan 57.60 Mar 56.96 May 56.69 Jul 56.49 Aug 56.07 Sep 55.47 Oct 54.44 Dec 54.76 Jan 52.83 Dec 53.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 372.60 Aug 371.60 Sep 372.50 Oct 371.90 Dec 375.10 Jan 375.20 Mar 366.80 May 363.30 Jul 364.60 Aug 361.30 Sep 356.60 Oct 350.90 Dec 344.90 Jan 347.90 Mar 347.30 May 349.00 Jul 347.70 Aug 346.70 Sep 345.50 Oct 334.00 Dec 326.10