CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 662 3-4 Sep 665 3-4 Dec 671 1-4 Mar 677 1-4 May 678 Jul 669 3-4 Sep 670 3-4 Dec 676 3-4 Mar 679 May 670 1-4 Jul 643 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 655 1-4 Sep 577 1-2 Dec 566 1-4 Mar 573 1-4 May 577 1-2 Jul 578 1-4 Sep 508 3-4 Dec 488 3-4 Mar 496 1-4 May 498 3-4 Jul 502 1-4 Sep 449 1-4 Dec 447 1-2 Jul 457 1-2 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 370 Sep 369 1-2 Dec 371 Mar 374 3-4 May 373 3-4 Jul 375 Sep 377 3-4 Dec 375 1-2 Mar 375 1-2 May 375 1-2 Jul 375 1-2 Sep 375 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1396 Aug 1355 Sep 1317 1-4 Nov 1313 Jan 1316 3-4 Mar 1302 May 1300 1-2 Jul 1303 1-2 Aug 1289 Sep 1244 1-2 Nov 1210 1-2 Jan 1210 3-4 Mar 1197 1-4 May 1195 3-4 Jul 1195 1-4 Aug 1191 3-4 Sep 1140 Nov 1136 Jul 1136 3-4 Nov 1083 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 58.12 Aug 56.71 Sep 56.36 Oct 56.09 Dec 56.01 Jan 55.69 Mar 55.04 May 54.66 Jul 54.49 Aug 54.09 Sep 53.59 Oct 52.90 Dec 52.78 Jan 52.51 Mar 52.16 May 52.11 Jul 52.01 Aug 51.92 Sep 51.85 Oct 51.77 Dec 51.90 Jul 52.48 Oct 52.37 Dec 51.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 373.40 Aug 373.80 Sep 375.20 Oct 375.50 Dec 379.10 Jan 378.70 Mar 371.10 May 367.90 Jul 369.50 Aug 366.30 Sep 360.70 Oct 350.40 Dec 349.30 Jan 349.30 Mar 346.80 May 345.10 Jul 347.90 Aug 346.50 Sep 344.40 Oct 329.40 Dec 325.40 Jul 325.40 Oct 325.40 Dec 325.40