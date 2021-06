CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 639 Sep 643 Dec 649 3-4 Mar 656 1-2 May 658 3-4 Jul 653 3-4 Sep 655 1-4 Dec 660 1-2 Mar 662 3-4 May 654 1-2 Jul 626 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 633 Sep 548 1-2 Dec 532 1-2 Mar 539 1-2 May 543 1-2 Jul 543 3-4 Sep 491 1-2 Dec 474 Mar 481 1-2 May 484 1-2 Jul 487 1-4 Sep 428 1-2 Dec 440 Jul 450 Dec 417 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 365 3-4 Sep 364 1-2 Dec 366 3-4 Mar 369 3-4 May 371 Jul 375 1-2 Sep 378 1-4 Dec 376 Mar 376 May 376 Jul 376 Sep 376 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1329 3-4 Aug 1295 Sep 1258 1-2 Nov 1252 3-4 Jan 1256 3-4 Mar 1241 3-4 May 1240 1-2 Jul 1244 1-2 Aug 1231 Sep 1191 1-2 Nov 1161 3-4 Jan 1161 Mar 1142 May 1139 3-4 Jul 1141 Aug 1137 1-2 Sep 1085 3-4 Nov 1089 1-4 Jul 1090 Nov 1052 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 56.57 Aug 54.34 Sep 53.56 Oct 52.85 Dec 52.33 Jan 51.65 Mar 50.74 May 50.40 Jul 50.23 Aug 49.94 Sep 49.52 Oct 48.92 Dec 48.81 Jan 48.78 Mar 48.49 May 48.44 Jul 48.40 Aug 48.34 Sep 48.30 Oct 48.22 Dec 48.22 Jul 48.81 Oct 48.71 Dec 48.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 361.50 Aug 362.80 Sep 364.70 Oct 365.80 Dec 369.40 Jan 369.50 Mar 363.80 May 361.20 Jul 363.20 Aug 359.40 Sep 352.90 Oct 342.50 Dec 341.80 Jan 337.80 Mar 335.40 May 334.90 Jul 334.50 Aug 333.30 Sep 331.40 Oct 316.40 Dec 315.80 Jul 315.80 Oct 315.80 Dec 315.80