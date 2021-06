Draw for the first qualifying round of the Champions League

NYON, Switzerland (AP) — Draw on Tuesday for the first qualifying round of the Champions League:

First leg

July 6 or 7

Fola Esch (Luxembourg) vs. Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Shamrock Rovers (Ireland)

Malmö (Sweden) vs Riga (Latvia)

Bodø/Glimt (Norway) vs. Legia Warsaw (Poland)

Connah’s Quay Nomads (Wales) vs. Alashkert (Armenia)

HJK Helsinki (Finland) vs. Budućnost Podgorica (Montenegro)

Cluj (Romania) vs. Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina)

Shkëndija (North Macedonia) vs. Mura (Slovenia)

Teuta (Albania) vs. Sheriff Tiraspol (Moldova)

Dinamo Tbilisi (Georgia) vs. Neftçi (Azerbaijan)

Maccabi Haifa (Israel) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan)

Ludogorets Razgrad (Bulgaria) vs. Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Ferencváros (Hungary) vs. Winners of preliminary round

Žalgiris Vilnius (Lithuania) vs. Linfield (Northern Ireland)

Flora Tallinn (Estonia) vs. Hibernians (Malta)

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Valur (Iceland)

Second leg

July 13 or 14

Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Fola Esch (Luxembourg)

Shamrock Rovers (Ireland) vs. Slovan Bratislava (Slovakia)

Riga (Latvia) vs. Malmö (Sweden)

Legia Warsaw (Poland) vs. Bodø/Glimt (Norway)

Alashkert (Armenia) vs. Connah’s Quay Nomads (Wales)

Budućnost Podgorica (Montenegro) vs. HJK Helsinki (Finland)

Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) vs. Cluj (Romania)

Mura (Slovenia) vs. Shkëndija (North Macedonia)

Sheriff Tiraspol (Moldova) vs. Teuta (Albania)

Neftçi (Azerbaijan) vs. Dinamo Tbilisi (Georgia)

Kairat Almaty (Kazakhstan) vs. Maccabi Haifa (Israel)

Shakhtyor Soligorsk (Belarus) vs. Ludogorets Razgrad (Bulgaria)

Winners of preliminary round vs. Ferencváros (Hungary)

Linfield (Northern Ireland) vs. Žalgiris Vilnius (Lithuania)

Hibernians (Malta) vs. Flora Tallinn (Estonia)

Valur (Iceland) vs. Dinamo Zagreb (Croatia).