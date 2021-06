CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 661 1-2 Sep 666 Dec 672 1-4 Mar 679 May 681 1-4 Jul 675 3-4 Sep 676 3-4 Dec 681 1-2 Mar 682 May 673 1-2 Jul 644 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 667 1-2 Sep 591 3-4 Dec 573 3-4 Mar 580 3-4 May 585 Jul 586 Sep 528 1-4 Dec 509 3-4 Mar 516 3-4 May 518 1-4 Jul 520 3-4 Sep 462 Dec 453 3-4 Jul 463 3-4 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 365 1-2 Sep 363 Dec 362 3-4 Mar 365 3-4 May 365 1-4 Jul 366 1-2 Sep 369 1-4 Dec 368 3-4 Mar 368 3-4 May 368 3-4 Jul 368 3-4 Sep 368 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1465 3-4 Aug 1426 Sep 1384 3-4 Nov 1373 1-2 Jan 1376 Mar 1355 3-4 May 1351 3-4 Jul 1354 1-2 Aug 1335 3-4 Sep 1285 1-4 Nov 1244 1-2 Jan 1243 1-4 Mar 1217 1-2 May 1215 Jul 1214 1-4 Aug 1210 3-4 Sep 1159 Nov 1137 Jul 1137 3-4 Nov 1084 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 65.57 Aug 63.34 Sep 62.56 Oct 61.85 Dec 61.33 Jan 60.62 Mar 59.59 May 58.79 Jul 58.37 Aug 57.78 Sep 57.23 Oct 56.57 Dec 56.48 Jan 56.40 Mar 55.29 May 55.14 Jul 55.10 Aug 55.04 Sep 55.04 Oct 55.00 Dec 54.65 Jul 54.85 Oct 54.85 Dec 54.43 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 372.40 Aug 373.80 Sep 375.70 Oct 375.80 Dec 379.30 Jan 379.00 Mar 372.10 May 369.40 Jul 371.20 Aug 367.10 Sep 360.40 Oct 348.80 Dec 348.10 Jan 344.10 Mar 341.70 May 341.40 Jul 342.30 Aug 341.30 Sep 339.50 Oct 315.60 Dec 315.10 Jul 315.10 Oct 315.10 Dec 315.10