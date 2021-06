Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Baltimore 010 000 000 — 1 2 1 Tampa Bay 001 200 40x — 7 10 0

Zimmermann, Lakins Sr. (6), C.Valdez (7) and Wynns; Wacha, Fleming (3), Wisler (7), Kittredge (8), Springs (9) and F.Mejía. W_Fleming 6-4. L_Zimmermann 4-4. HRs_Tampa Bay, Arozarena (8).

Toronto 410 441 202 — 18 20 0 Boston 010 020 100 — 4 6 1

Ray, Thornton (7), Beasley (9) and R.Adams; Pérez, Weber (2), Gonzalez (8), Arroyo (9) and Plawecki. W_Ray 4-2. L_Pérez 4-4. HRs_Toronto, T.Hernández (2), Gurriel Jr. (2), Semien (15), Bichette (13), Biggio (5), Guerrero Jr. (21), Tellez (4). Boston, Bogaerts (1), Dalbec (8).

Chicago 000 112 000 — 4 11 0 Detroit 000 000 100 — 1 1 0

Rodón, Marshall (8), Hendriks (9) and Collins; Funkhouser, Alexander (3), B.Farmer (6), Jiménez (7), B.Garcia (8), G.Soto (9) and J.Rogers. W_Rodón 6-2. L_Alexander 0-1. Sv_Hendriks (17).

Seattle 021 200 001 — 6 13 0 Cleveland 000 001 001 — 2 5 2

Gilbert, Misiewicz (7), Steckenrider (8), Graveman (9) and Godoy; Bieber, Shaw (6), Stephan (8) and Hedges. W_Gilbert 2-2. L_Bieber 7-4. HRs_Seattle, Seager (13), Fraley (1).

Houston 100 224 221 — 14 20 1 Minnesota 000 011 010 — 3 7 1

F.Valdez, Garza Jr. (8) and Stubbs; Pineda, Dobnak (5), Colomé (7), Shoemaker (8) and Jeffers, Rortvedt. W_F.Valdez 3-0. L_Pineda 3-4. HRs_Houston, Tucker (13), Alvarez (1), McCormick (0). Minnesota, Jeffers (3), Cruz (13).

INTERLEAGUE

New York 000 000 000 — 0 4 1 Philadelphia 130 030 00x — 7 12 0

Germán, W.Peralta (5), Luetge (6), Loaisiga (8) and Sánchez; Nola, Brogdon (8), De Los Santos (9) and Realmuto. W_Nola 5-4. L_Germán 4-4.

NATIONAL LEAGUE

San Francisco 000 000 000 — 0 5 2 Washington 130 010 00x — 5 10 0

Cueto, Álvarez (6), Sherfy (7) and Posey; Ross, Clay (9) and Avila. W_Ross 3-6. L_Cueto 4-3. HRs_Washington, Schwarber (12).

Atlanta 301 011 000 — 6 9 1 Miami 000 020 200 — 4 9 1

Smyly, Greene (6), Minter (7), Jackson (7), Martin (8), W.Smith (9) and K.Smith; P.López, Curtiss (4), Detwiler (6), Pop (7), Cimber (9) and Alfaro. W_Smyly 3-3. L_P.López 2-4. Sv_W.Smith (12). HRs_Atlanta, Riley (12), Inciarte (0).

San Diego 100 000 600 — 7 9 1 New York 000 020 010 — 3 8 0

Paddack, T.Hill (7), A.Adams (7), Pagán (8), Melancon (9) and Rivas, Caratini; Lucchesi, Familia (6), J.Barnes (7), Dr.Smith (8) and Nido, McCann. W_Paddack 3-5. L_Familia 2-1. HRs_San Diego, Pham (2), Tatis Jr. (19), Machado (0). New York, Peraza (0).

Colorado 100 000 100 — 2 6 0 Cincinnati 030 000 30x — 6 9 0

Senzatela, Estévez (7), Y.Almonte (8) and Nuñez; Santillan, Hendrix (5), Brach (6), A.Garrett (6), Hembree (7), Sims (8) and Barnhart. W_Hendrix 3-1. L_Senzatela 2-7. HRs_Colorado, McMahon (15). Cincinnati, E.Suárez (14).

Pittsburgh 010 001 000 — 2 10 0 Milwaukee 100 003 10x — 5 5 1

Crowe, Bednar (6), Sa.Howard (7), Hartlieb (8) and Stallings; Houser, Suter (6), Boxberger (7), D.Williams (8), Hader (9) and Piña. W_Suter 8-3. L_Bednar 0-1. Sv_Hader (17). HRs_Pittsburgh, Stallings (1). Milwaukee, A.García (4).