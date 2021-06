Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Kansas City 000 000 020 — 2 5 0 Oakland 130 011 05x — 11 14 0

Kowar, Bolaños (2), C.Hernández (5), Staumont (7), W.Davis (8) and Gallagher; Kaprielian, Luzardo (7), Romo (8), Bedrosian (9) and S.Murphy. W_Kaprielian 3-1. L_Kowar 0-2. HRs_Kansas City, K.Gutierrez (1). Oakland, M.Chapman (6), Bolt (0), Olson (6).

___

Seattle 102 000 100 0 — 4 8 2 Cleveland 000 000 013 1 — 5 8 0

(10 innings)

Kikuchi, Graveman (8), Montero (9), Sewald (10) and T.Murphy; McKenzie, Maton (1), Sandlin (3), Stephan (5), Wittgren (6), Parker (7), Hentges (8), Karinchak (10) and Rivera. W_Karinchak 3-2. L_Sewald 2-2. HRs_Seattle, Fraley (1), Moore (6). Cleveland, C.Hernandez (2).

___

Baltimore 000 040 000 — 4 6 2 Tampa Bay 300 200 00x — 5 9 0

J.López, Scott (5), H.Harvey (6), Lakins Sr. (8), Tate (8) and Wynns; R.Hill, R.Thompson (5), McHugh (6), Fairbanks (8), D.Castillo (9) and Zunino. W_McHugh 1-1. L_J.López 2-7. Sv_D.Castillo (11). HRs_Baltimore, Wynns (0).

___

Toronto 200 040 001 — 7 10 1 Boston 000 001 010 — 2 5 1

Matz, A.Castro (6), Mayza (7), Dolis (8), Romano (9) and McGuire; Pivetta, Brennan (6), Workman (9) and Vázquez. W_Matz 7-3. L_Pivetta 6-2. HRs_Toronto, Guerrero Jr. (20), Biggio (4), Semien (14), Bichette (12), McGuire (1).

___

Chicago 350 050 020 — 15 13 0 Detroit 200 000 000 — 2 5 1

Cease, Burr (6), Foster (8) and Grandal, Collins; Ureña, Norris (2), Burrows (4), Lange (5), Foley (7), J.Rogers (8), H.Castro (9) and Haase. W_Cease 5-2. L_Ureña 2-6. HRs_Chicago, Goodwin (1). Detroit, H.Castro (0).

___

Houston 000 000 200 — 2 5 0 Minnesota 000 130 10x — 5 8 2

L.Garcia, B.Taylor (5), Raley (7), N.Rodriguez (7) and Maldonado; Berríos, H.Robles (8), Ta.Rogers (9) and Rortvedt. W_Berríos 7-2. L_L.Garcia 5-4. Sv_Ta.Rogers (6). HRs_Houston, Tucker (12), R.García (1). Minnesota, J.Polanco (1).

___

INTERLEAGUE

New York 020 001 013 0 — 7 10 1 Philadelphia 400 120 000 1 — 8 14 0

(10 innings)

Taillon, Cortes Jr. (1), Cessa (5), W.Peralta (6), Britton (7), Green (8), A.Chapman (10) and Sánchez; Velasquez, Coonrod (6), R.Suárez (8), Neris (9), A.Bradley (10) and Realmuto. W_A.Bradley 2-1. L_A.Chapman 4-2. HRs_New York, Sánchez (8), Odor (2), LeMahieu (4).

___

Los Angeles 000 220 013 — 8 12 0 Arizona 005 000 101 — 7 10 0

Cobb, Suarez (4), Claudio (8), R.Iglesias (9) and Stassi; C.Smith, Clarke (5), Crichton (7), H.Castellanos (8), Soria (9) and Vogt. W_Claudio 1-1. L_Soria 0-3. Sv_R.Iglesias (11). HRs_Los Angeles, Rendon (2). Arizona, Rojas (9).

___

NATIONAL LEAGUE

San Francisco 000 000 0 — 0 5 0 Washington 100 100 x — 2 4 0

Gausman, Álvarez (5) and Posey; Fedde, Finnegan (6), Hand (7) and Avila. W_Fedde 4-4. L_Gausman 7-1. Sv_Hand (11). HRs_Washington, Schwarber (10).

___

Colorado 030 000 000 — 3 7 1 Cincinnati 202 032 10x — 10 14 1

Márquez, Kinley (6), Bowden (7), Chacín (8) and El.Díaz; Miley, Brach (8), Doolittle (9) and Barnhart. W_Miley 6-4. L_Márquez 4-6.

___

San Diego 000 000 100 — 1 6 0 New York 200 001 01x — 4 5 0

Musgrove, T.Hill (7), Johnson (8) and Caratini; Stroman, Loup (7), Lugo (8), Ed.Díaz (9) and McCann. W_Stroman 6-4. L_Musgrove 4-6. Sv_Ed.Díaz (12). HRs_San Diego, Tatis Jr. (18). New York, Lindor (4), Villar (1).

___

Atlanta 000 000 020 — 2 7 0 Miami 100 110 01x — 4 8 1

Fried, Tomlin (7), Ed.Santana (8) and Willi.Contreras; Z.Thompson, Bender (6), Bleier (7), Bass (8), Floro (9) and León. W_Z.Thompson 1-1. L_Fried 3-4. Sv_Floro (2). HRs_Atlanta, F.Freeman (15). Miami, Duvall (4), L.Díaz (1).

___

Pittsburgh 310 000 000 — 4 10 2 Milwaukee 011 500 00x — 7 8 1

Kuhl, Holmes (4), Stratton (5), Shreve (6), R.Rodríguez (8) and Stallings; Burnes, T.Richards (5), Yardley (7), D.Williams (8), Hader (9) and Narváez. W_T.Richards 1-0. L_Kuhl 0-4. Sv_Hader (16).

___

St. Louis 011 000 000 — 2 5 1 Chicago 051 100 00x — 7 5 0

Gant, Woodford (2), Elledge (4), A.Miller (5), Fernández (6), A.Reyes (7), A.Rondón (8) and Molina; Hendricks, Winkler (7), Chafin (8), Megill (9), Kimbrel (9) and Wills.Contreras. W_Hendricks 8-4. L_Gant 4-4. Sv_Kimbrel (17). HRs_St. Louis, Arenado (1), DeJong (1). Chicago, I.Happ (2), Alcántara (2), Pederson (8).

___

San Francisco 000 000 02 — 2 3 0 Washington 000 000 01 — 1 4 0

Menez, J.García (3), Leone (4), Littell (5), Ty.Rogers (6), McGee (7), Baragar (8) and Casali; J.Rodriguez, McGowin (5), Rainey (6), Hand (7), Finnegan (8), R.Harper (8) and Gomes. W_McGee 2-2. L_Finnegan 2-2. Sv_Baragar (1).