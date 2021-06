CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 680 3-4 Sep 685 3-4 Dec 693 1-4 Mar 700 May 701 Jul 693 Sep 693 1-2 Dec 699 Mar 699 1-4 May 691 1-2 Jul 662 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 684 1-2 Sep 629 3-4 Dec 609 3-4 Mar 616 May 619 1-2 Jul 619 1-2 Sep 547 Dec 526 1-4 Mar 533 1-2 May 534 3-4 Jul 537 1-4 Sep 478 1-2 Dec 463 3-4 Jul 473 3-4 Dec 427 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 381 1-4 Sep 379 3-4 Dec 380 1-2 Mar 383 1-2 May 384 Jul 387 3-4 Sep 390 1-2 Dec 390 Mar 390 May 390 Jul 390 Sep 390 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1508 1-2 Aug 1482 1-2 Sep 1447 1-2 Nov 1438 3-4 Jan 1440 1-2 Mar 1415 May 1409 1-4 Jul 1410 1-4 Aug 1390 3-4 Sep 1337 1-2 Nov 1293 1-2 Jan 1292 1-4 Mar 1266 May 1263 3-4 Jul 1263 Aug 1259 1-2 Sep 1205 1-2 Nov 1169 Jul 1169 3-4 Nov 1116 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 66.98 Aug 65.65 Sep 65.01 Oct 64.30 Dec 63.71 Jan 62.91 Mar 61.84 May 61.04 Jul 60.69 Aug 60.12 Sep 59.46 Oct 58.80 Dec 58.62 Jan 58.53 Mar 57.09 May 56.92 Jul 56.88 Aug 56.82 Sep 56.82 Oct 56.78 Dec 56.78 Jul 56.98 Oct 56.98 Dec 56.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 383.30 Aug 386.00 Sep 388.80 Oct 390.30 Dec 395.50 Jan 395.90 Mar 388.50 May 384.90 Jul 386.10 Aug 381.60 Sep 374.00 Oct 361.70 Dec 360.50 Jan 356.50 Mar 354.10 May 353.90 Jul 354.80 Aug 354.20 Sep 352.70 Oct 326.80 Dec 322.20 Jul 322.20 Oct 322.20 Dec 322.20