CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 683 3-4 Sep 689 3-4 Dec 697 1-4 Mar 703 3-4 May 705 1-4 Jul 697 1-2 Sep 698 Dec 703 1-2 Mar 703 1-2 May 694 1-2 Jul 661 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 699 Sep 638 1-4 Dec 616 1-2 Mar 622 May 625 1-4 Jul 624 3-4 Sep 547 1-2 Dec 528 1-2 Mar 535 May 537 Jul 538 1-2 Sep 479 3-4 Dec 461 3-4 Jul 471 3-4 Dec 427 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 388 1-4 Sep 386 Dec 386 1-4 Mar 389 1-2 May 390 Jul 393 3-4 Sep 396 1-2 Dec 396 Mar 396 May 396 Jul 396 Sep 396 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1544 Aug 1510 Sep 1468 1-4 Nov 1459 1-2 Jan 1461 Mar 1433 May 1426 1-4 Jul 1425 3-4 Aug 1405 1-4 Sep 1348 1-2 Nov 1300 1-4 Jan 1299 1-4 Mar 1272 3-4 May 1270 1-4 Jul 1269 1-2 Aug 1266 Sep 1212 Nov 1172 1-4 Jul 1173 Nov 1120 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 70.46 Aug 68.68 Sep 68.03 Oct 67.27 Dec 66.67 Jan 65.70 Mar 64.43 May 63.42 Jul 62.88 Aug 62.05 Sep 61.00 Oct 60.23 Dec 59.98 Jan 59.80 Mar 58.36 May 58.32 Jul 58.16 Aug 58.14 Sep 58.14 Oct 58.10 Dec 57.71 Jul 57.91 Oct 57.91 Dec 57.49 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 381.60 Aug 384.00 Sep 386.90 Oct 388.60 Dec 393.60 Jan 393.70 Mar 385.00 May 380.60 Jul 381.60 Aug 377.10 Sep 369.10 Oct 355.20 Dec 352.50 Jan 350.00 Mar 347.60 May 346.70 Jul 347.60 Aug 347.00 Sep 345.50 Oct 319.60 Dec 315.00 Jul 315.00 Oct 315.00 Dec 315.00