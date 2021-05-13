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New England 1, Philadelphia 1

By Associated Press
2021/05/13 09:46
New England 1, Philadelphia 1

New England 0 1 1
Philadelphia 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, New England, Bunbury, 1 (Jones), 85th minute; 2, Philadelphia, Przybylko, 1, 88th.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks_None.

Goalies_New England, Matt Turner, Brad Knighton; Philadelphia, Andre Blake, Matt Freese.

Yellow Cards_Wagner, Philadelphia, 33rd; Monteiro, Philadelphia, 53rd; Przybylko, Philadelphia, 71st; Bye, New England, 91st.

Referee_Tori Penso. Assistant Referees_Corey Rockwell, Cameron Blanchard, Tim Ford. 4th Official_Silviu Petrescu.

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Lineups

New England_Matt Turner; Jonathan Bell, Brandon Bye, Andrew Farrell; Lucas Maciel Felix, Carles Gil, Tommy McNamara (Matt Polster, 79th), Arnor Traustason (Edward Kizza, 79th); Tajon Buchanan (Teal Bunbury, 68th), Adam Buksa (Gustavo Bou, 68th), DeJuan Jones (Henry Kessler, 90th).

Philadelphia_Andre Blake; Jack Elliott, Jakob Glesnes, Olivier Mbaizo, Kai Wagner; Alejandro Bedoya, Leon Maximilian Flach, Jack McGlynn (Anthony Fontana, 58th), Jamiro Monteiro; Kacper Przybylko, Sergio Santos (Cory Burke, 59th).

Updated : 2021-05-13 12:25 GMT+08:00

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