New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2476 Up 51 Jul 2546 Up 43 Jul 2464 2526 2459 2517 Up 51 Sep 2502 2554 2494 2546 Up 43 Dec 2532 2579 2523 2570 Up 38 Mar 2516 2566 2512 2556 Up 35 May 2542 2560 2534 2555 Up 37 Jul 2539 2562 2535 2556 Up 38 Sep 2535 2552 2535 2552 Up 37 Dec 2534 2552 2534 2551 Up 38 Mar 2558 Up 38