CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 759 3-4 Jul 741 3-4 Sep 739 1-2 Dec 743 Mar 746 1-2 May 740 Jul 699 Sep 697 3-4 Dec 703 1-2 Mar 704 1-2 May 698 1-2 Jul 650 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 759 1-2 Jul 722 1-4 Sep 635 Dec 611 1-4 Mar 616 May 616 1-2 Jul 613 Sep 532 Dec 521 Mar 526 1-2 May 527 1-2 Jul 528 1-4 Sep 480 3-4 Dec 453 1-2 Jul 464 1-2 Dec 434 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 400 1-4 Jul 407 1-2 Sep 392 3-4 Dec 391 Mar 393 3-4 May 393 Jul 395 Sep 395 Dec 395 Mar 395 Jul 395 Sep 395 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1637 1-2 Jul 1614 3-4 Aug 1553 1-2 Sep 1472 Nov 1431 1-2 Jan 1429 Mar 1393 3-4 May 1382 Jul 1378 1-2 Aug 1355 1-4 Sep 1302 1-2 Nov 1267 3-4 Jan 1270 1-4 Mar 1263 May 1263 3-4 Jul 1261 3-4 Aug 1258 1-4 Sep 1228 Nov 1155 1-4 Jul 1156 Nov 1129 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 67.06 Jul 64.80 Aug 61.65 Sep 59.93 Oct 58.67 Dec 57.96 Jan 57.24 Mar 56.30 May 55.60 Jul 55.02 Aug 54.40 Sep 53.98 Oct 53.62 Dec 53.50 Jan 53.43 Mar 53.37 May 53.33 Jul 53.35 Aug 53.35 Sep 53.35 Oct 53.35 Dec 53.01 Jul 53.01 Oct 53.01 Dec 53.01 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 449.50 Jul 447.00 Aug 440.70 Sep 432.30 Oct 421.50 Dec 420.10 Jan 415.90 Mar 402.90 May 395.60 Jul 394.20 Aug 387.80 Sep 378.80 Oct 368.30 Dec 367.20 Jan 366.30 Mar 365.80 May 366.40 Jul 367.30 Aug 367.30 Sep 365.80 Oct 360.10 Dec 347.20 Jul 347.20 Oct 347.20 Dec 347.20